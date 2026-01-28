Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası’nda gerçekleştirilen heyecan dolu seçim maratonu sona erdi. Mevcut başkan Emin Bağcı, üyelerin büyük desteğini alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

İzmir bakkal esnafının yoğun katılım gösterdiği olağan genel kurulda sandıklar açıldı. Toplam 933 oyun kullanıldığı seçimde, üç aday arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. Kesinleşen sonuçlara göre, esnafın güvenini bir kez daha kazanan isim Emin Bağcı oldu.

Sandıktan Bağcı çıktı

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Emin Bağcı 587 oy alarak rakiplerine fark attı. Yarışta diğer adaylardan İsmail Taştan 274 oy alırken, Kemal Sümer ise 57 oyda kaldı. Bu sonuçlarla birlikte Bağcı, İzmirli bakkalların temsilcisi olarak yeni dönemde de görevine devam etme yetkisi aldı.

“Hep beraber kazandık, yola devam”

Sonuçların ilan edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Emin Bağcı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kendisine oy veren vermeyen ayrımı yapmadan tüm esnafın başkanı olduğunu vurgulayan Bağcı şu ifadeleri kullandı:

"Hepiniz sağ olun, ben hepinizin başkanıyım. Kazanan İzmir’in bakkallarıdır, esnafıdır. Bugün burada hep beraber kazandık. Esnafımızın sorunlarını çözmek ve bakkal kültürünü yaşatmak için kaldığımız yerden yola devam ediyoruz."

Yeni yönetim ve Denetim Kurulu belirlendi

Başkan Emin Bağcı’nın yeni dönemdeki çalışma arkadaşları da netleşti. Yönetim kurulunda Narin Aydın, Adile Çelik ve Şencan Tankut gibi isimler asil listede yer alırken; denetim kurulunda ise Necati Örgen, Güven Avşar ve Hüseyin Bal görev yapacak.

Yeni yönetimin, önümüzdeki günlerde mazbatasını alarak İzmirli bakkallar için projelerini hayata geçirmeye başlaması bekleniyor.



