Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 28 Ocak 2026 Çarşamba günü için yayımladığı tahminlere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak, doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtilirken; Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.

12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı

Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Siirt, Batman, Antalya, Elazığ, Mersin, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Rüzgarın güney yönlerden Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin edilirken, bu durumun yol açabileceği risklere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi olduğu vurgulanarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

28 Ocak 2026 Hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Edirne – 12°C: Gece saatlerinde yağmurlu

İstanbul – 13°C: Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli – 12°C: Gece saatlerinde yağmurlu

Kocaeli – 16°C: Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Afyonkarahisar – 9°C: Aralıklı yağmurlu

Denizli – 14°C: Aralıklı sağanak yağışlı

İzmir – 16°C: Aralıklı sağanak yağışlı

Muğla – 12°C: Aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

Antalya – 14°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Hatay – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Isparta – 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara – 7°C: Aralıklı yağmurlu

Eskişehir – 11°C: Aralıklı yağmurlu

Konya – 10°C: Öğle saatlerinden sonra yağmurlu

Sivas – 3°C: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu – 9°C: Sabah saatlerinde yağmurlu

Düzce – 14°C: Sabah saatlerinde yağmurlu

Sinop – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Amasya – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

Artvin – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

Samsun – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum – 2°C: Çok bulutlu

Kars – -1°C: Çok bulutlu

Malatya – 2°C: Sabah saatlerinde yerel kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Van – 3°C: Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Diyarbakır – 2°C: Yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar; öğle saatlerinde yerel kuvvetli

Gaziantep – 7°C: Sabah saatlerinde yağmurlu

Siirt – 6°C: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekler kar yağışlı

Şanlıurfa – 8°C: Aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli