Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 28 Ocak 2026 Çarşamba günü için yayımladığı tahminlere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak, doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtilirken; Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor.
12 il için sarı kodlu uyarı yapıldı
Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Siirt, Batman, Antalya, Elazığ, Mersin, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari, Adıyaman, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Rüzgarın güney yönlerden Kıyı Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin edilirken, bu durumun yol açabileceği risklere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli alanlarda çığ tehlikesi olduğu vurgulanarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.
28 Ocak 2026 Hava durumu
MARMARA BÖLGESİ
Edirne – 12°C: Gece saatlerinde yağmurlu
İstanbul – 13°C: Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli – 12°C: Gece saatlerinde yağmurlu
Kocaeli – 16°C: Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Afyonkarahisar – 9°C: Aralıklı yağmurlu
Denizli – 14°C: Aralıklı sağanak yağışlı
İzmir – 16°C: Aralıklı sağanak yağışlı
Muğla – 12°C: Aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Adana – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
Antalya – 14°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Isparta – 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ankara – 7°C: Aralıklı yağmurlu
Eskişehir – 11°C: Aralıklı yağmurlu
Konya – 10°C: Öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Sivas – 3°C: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Bolu – 9°C: Sabah saatlerinde yağmurlu
Düzce – 14°C: Sabah saatlerinde yağmurlu
Sinop – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Amasya – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
Artvin – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu
Samsun – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Erzurum – 2°C: Çok bulutlu
Kars – -1°C: Çok bulutlu
Malatya – 2°C: Sabah saatlerinde yerel kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Van – 3°C: Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Diyarbakır – 2°C: Yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar; öğle saatlerinde yerel kuvvetli
Gaziantep – 7°C: Sabah saatlerinde yağmurlu
Siirt – 6°C: Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekler kar yağışlı
Şanlıurfa – 8°C: Aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli