Sayıştay tarafından Bayraklı Belediyesi'nin 2024 yılı denetim raporu yayımlandı. Sayıştay raporunda mali disiplini etkileyen uygulamalarla ilgili detaylara yer verildi. Net bütçe gelirinin 2024 yılında yüzde 70 seviyesinde bütçe giderlerinin ise yüzde 80 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Ruhsatsız iş yerlerine yaptırım yok!

Denetim raporunda; Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde 31.12.2024 tarihi itibariyle 942 adet işyerinin denetlendiği ve

işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunda olan 489 adet işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğine yer verildi. Bu işletmelere gerekli yaptırımların uygulanmadığı tespit edildi.

Otopark bedellerinin tahsilatı yapılmamış!

Raporda ayrıca; otopark yönetmeliği çerçevesinde tahsil edilmesi gereken otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsilatının yapılmadığının belirtilmesi dikkat çekti. Yapılan incelemeler sonucunda; 2022 yılında 3 ve 2024 yılında 5 adet ada parsel için yapı ruhsatı verilmesine rağmen yalnızca bir adet ada parsele ait 16.205,80 TL tutarında otopark ödeme kaydı olduğu ise gözlerden kaçmadı.

Şartları taşımadıkları halde indirimli emlak vergisinden yararlanmışlar!

Raporda; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu çerçevesinde belirli kişilerin faydalanabildiği indirimli emlak vergisi uygulamasından şartları taşımayan kişilerin de yararlandığına dikkat çekildi. Bu durumun gelir kaybına sebebiyet vermemesi için sürekli ve etkin bir takip mekanizması oluşturulması gerektiği belirtildi.

Kültür merkezlerinde ücretsiz kullanım!

Belediye bünyesin olan Postacılar Kültür Merkezi’nde yer alan 1 adet konferans salonu ile Osmangazi Konferans Salonu'nun kullanımına yönelik tarife belirlenmiş olduğu halde bazı sivil toplum kuruluşları tarafından bu salonların konser, tiyatro, gösteri ve toplantı tarzı etkinlikler için ücretsiz olarak kullandırıldığı belirlendi. Bu konuda belediyeye uyarıda bulunuldu.

696 kaçak yapıdan sadece yüzde 10'una yaptırım!

Raporun en dikkat çeken detaylarından biri ise imar denetimleri konusu oldu. Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Şube Müdürlüğüne yaptırılan saha çalışmaları sonucunda 34 yapının denetlendiği ve bu yapılarda gerek mimari projelere gerekse imar planlarına uygun olmayan aykırılıklar tespit edildiği belirtilirken, toplam 89.946.134,67 TL ceza kesildiği ifade edildi. Buna ek olarak; 2018-2024 yılları arasında 696 kaçak yapı tespit edildiği ancak sadece yüzde 10'una işlem yapıldığı belirtildi.

İmar kanununa aykırı yapılar yıktırılmamış!

Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların yapı tatil zabıtlarına rağmen mevzuatın belirttiği süre içinde yıktırılmadığı tespit edildi. İmar Kanunu’nun 32’nci maddesi kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılara ilişkin düzenlenen 696

adet yapı tatil zaptının bulunduğu, ancak hiçbiri için yıkım işleminin uygulanmadığının tespit edildiği açıklandı.

Bayram günlerinde çalışanlardan harç tahsil edilmedi!

Sayıştay denetim raporunda ayrıca; Ulusal bayram gününde faaliyet gösteren iş yerleri bulunmasına rağmen Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı tahsil edilmediğinin tespit edildiği belirtildi. Bu sebeple de bahse

konu ruhsat harcına ilişkin gelirden mahrum kalındığının altı çizildi.

Fazla mesai karşılığı personel görevlendirilmiş!

Sivil toplum kuruluşlarının düzenlemiş olduğu yemek, söyleşi gibi organizasyon ve etkinlikler için belediye tarafından fazla mesai karşılığı personel görevlendirmesi yapıldığı tespit edildi.

Yıllık ücretli izin kullanımı usule uygun değil!

Belediye bünyesindeki işçiler yıllık ücretli izinlerini zamanında kullanmadıkları için birikmiş yıllık izin sürelerinin bulunduğu tespit edildi. Yıllık ücretli izinlerin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde belirtilen azami süreye uygun olarak kullandırılması gerektiği ifade edildi.

Personel giderleri sınırı aştı! 65 personel daha işe başladı

Belediye bünyesinde şirket personelleri de dahil olmak üzere personel giderlerinin mevzuatta belirlenen sınırı aştığı belirtildi. Personel gideri toplamı 992 milyon 996 bin 504,76 TL olarak ifade edilirken, sınırın ise 445 milyon 292 bin 575,23 TL olduğuna vurgu yapıldı. Bu bağlamda, yüzde 81,30 oranında aşım yapıldığı belirtildi. Belediyeye yeni personel istihdamı yapmaması yönünde uyarıda bulunulurken, 2024 yılı içerisinde 65 yeni personel daha istihdam edildiği belirtildi.