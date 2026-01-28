Son Mühür- İzmir'in en önemli içe suyu kaynağı olan Tahtalı, son dönemde İzmir'in yüzünü güldüren yağışlara rağmen geçtiğimiz yılki performansından çok uzak.

İZSU'nun rakamlarına göre yüzde 2.55 doluluk oranına ulaşan Tahtalı Barajı geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 15 doluluk oranına sahipti.

Burhan Özfatura'nın sağ kolu olarak bilinen ve Tahtalı Barajı'nı İzmir'e kazandıran ekibin bir parçası olarak sürecin bir parçası olan Mehmet Talat Şimdi, Tahtalı'nın klasik bir baraj olmadığına dikkat çekti.



''Pek azımız, her gün önünden geçtiğimiz veya verilerine baktığımız Tahtalı barajının aslında bir imkânsızın başarılması öyküsü olduğunu biliyoruz'' diyen Şimdi,

''Tahtalı, klasik barajlara benzemez. Altındaki jeolojik yapı adeta bir süzgeç gibidir. Eskiden yağmur yağar, Tahtalı Çayı coşar ama o sular kireçtaşı çatlaklarından süzülüp yerin altından sessizce Ege’nin sularına karışırdı.

Mühendisler işte bu "gizli kaçağı" durdurmak için yerin altına devasa beton perdeler ördüler. Yani Tahtalı, sadece üstte gördüğümüz o görkemli set değil; yerin metrelerce altına uzanan bir mühendislik kalesidir'' hatırlatmasında bulundu.



Tahtalı'nın taşıyla Çiğli Doğal Yaşam Parkı...



1990'lı yıllarda DSİ'nin parası olmadığı için İZSU'nun bütçesiyle Tahtalı Barajı'nın yapıldığını belirten Mehmet Talat Şimdi,

''Peki, o dev kazılardan çıkan milyonlarca ton toprağa ne oldu? İşte o, kentin bir başka mucizesidir. Tahtalı’nın verimli alüvyonları, yapılış amacı Çiğli Gençlik parkı bu günkü adı doğal yaşam parkına taşındı.

Eski Çiğli Çöplüğü’ nün o tuzlu, metan kokulu gübrelemiş çöpüne can verdi. Bugün binlerce gencin nefes aldığı Çiğli Gençlik Parkı, (Doğal Yaşam Parkı )aslında Tahtalı’nın bağrından kopan o toprağın üzerine kurulmuş bir ekolojik zaferdir'' mesajı verdi.



Deniz suyunu arıtmak zorunluluk...



2021'de 150 milyon metreküp su alan havzanın 2025'de 28 milyon metreküp tutabildiğine dikkat çeken Şimdi,

''İZSU şimdi üç aşamalı bir planla; ölü hacimdeki suyu çekmekten, bulut tohumlamaya ve Ahmetbeyli’de deniz suyu arıtmaya kadar her yolu deniyor.



Bulut tohumlama olabilir mi?



Dünyada İsrail’in başardığı deniz suyu arıtma teknolojisi artık bir seçenek değil, İzmir için bir zorunluluk haline geldi. Ama unutmayalım; bulut tohumlama gibi yöntemler bilim dünyasında hala "mucize değil, destekleyici" olarak görülüyor. Bizim asıl mucizemiz, kayıp-kaçağı yüzde 24’lere düşüren teknik disiplini korumak ve her damlayı kutsal bilmektir'' mesajı verdi.