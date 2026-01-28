Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO’nun Ocak ayı olağan meclisinde yaptığı konuşmada özellikle son aylarda ülkemizde ve dünyada yaşanan güncel politik-ekonomik olayları değerlendirerek, önemli açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Mahmut Özgener: Ortaya çıkacak projelerin şimdiden kentimize hayırlı olmasını diliyorum

2026 yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeden bahseden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Kentimizin projelerine ivme kazandırmak için hızlı bir başlangıç yaptığımızı söylemek isterim. Ankara’da çok önemli temaslar gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım bakanımız, Ticaret bakanımıza ziyaretlerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza iş dünyamızın taleplerini arz etme fırsatı yakaladık, kendilerine çözüm odaklı yaklaşımları için teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle sayın bakanlarımızın taleplerimize olumlu yaklaşımları açısından son derece önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Ortaya çıkacak projelerin şimdiden kentimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“Petrol başta olmak üzere birçok emtiada dalgalanmalar gerçekleşti”

Ayrıca, Ocak ayında dünyada yaşanan ekonomik ve politik olayları da değerlendirerek Avrupa Birliği ile Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması üzerine konuşan Özgener, “Ocak ayında Venezuela’nın yanı sıra ABD’nin İran başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik söylemlerin ekonomi üzerindeki etkilerini yakından takip ettik. Son olarak AB’nin yaşananlara tepki göstermesi ise önemli gelişmelerin yaşanma fırsatını tekrardan gündeme getirdi. Petrol başta olmak üzere birçok emtiada dalgalanmalar gerçekleşti.

ABD merkezli gelişmelerin ötesinde AB dönem başkanı Güney Kıbrıs oldu. Davos Zirvesi’nde Gazze’ye Barış Kurulu’nun hayata geçmesi ise Ocak ayında gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirtmek isterim. Suriye’de ateşkes olmak üzere her gün yeni bir gelişme yaşanmaktadır. Bütün bu gelişmeler ABD’nin tek kutuplu dünya düzeninde hegemonyasını koruma çabası ve yeni sömürgeciliği kurmak için adımlar attığını göstermektedir. Eski günlerini özleyen Rusya, meydan okuyucu bir Çin, nükleer güce sahip irili ufaklı devletler gerekli sıçramayı bir türlü yapamayan Avrupa Birliği beklenmeyen senaryolar yaşatan gerçeklerdir.

AB ile Hindistan arasında dün imzalanan serbest ticaret anlaşması dünya ekonomisini önemli ölçüde etkileyecektir. Bu anlaşma ile AB’de önemli bir rekabet sağlanacaktır. Gümrük vergilerinin de büyük ölçüde kaldırılması hedefleniyor. AB tarafından henüz başlangıç olarak nitelendirilen ve genişleyici bir perspektife vurgu yapan bu gelişmenin rekabet dengeleri tarafından çok dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir. AB ülkemizin en önemli ihracat pazarı konumundadır. Anlaşma ile ilgili ortaya çıkan yeni durum ihracatçılarımızın Pazar kaybı yaşayacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. Mevcut gümrük birliği süreci AB’ni imzaladığı her serbest ticaret anlaşması ülkemizin aleyhine olabilmektedir.” diye konuştu.

“Yapay zekaya ilişkin beklentilerin oldukça yüksek olmasına rağmen tam olarak isteneni veremediğini gözlemliyoruz”

Öte yandan yapay zekanın ekonomi üzerindeki etkileri üzerine de konuşan Özgener, yapay zekanın tam olarak isteneni henüz veremediğini aktararak, “Yapay zeka bir yandan potansiyel büyümeyi arttırırken, diğer yandan da ciddi baskılar oluşturmaktadır. Yapay zekaya ilişkin beklentilerin oldukça yüksek olmasına rağmen tam olarak isteneni veremediğini gözlemliyoruz. Bütün küresel projeksiyona göre dünya ekonomisinin yüzde 3 büyümesi beklenmektedir.

Bu yoğunlaşma küresel ekonomiyi risklere daha açık hale getirmektedir. Hepsinden önemlisi ekonomik düzenin kurallarının yeniden yazıldığı bu ortamda iç siyaset kaygıları geleneksel ekonominin önüne geçmeye devam edecek diyebiliriz. Bu yıl bu eğilimin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Özel sektör kaldıraç oranları artarken, ani finansal fiyatların tetiklenebileceğini unutmamalıyız. Ayrıca bu kırılganlığı bize kur dinamikleri de yansıtmaktadır. Bu gidişat artık küresel ekonominin büyümeyi değil güvenliği optimize ettiğini görüyoruz.” dedi.

“2026 yılına girerken enflasyon konusunun dış denge açısından da belirleyici olduğu görmekteyiz”

Son olarak, reel ekonomi tarafında 2025’in son çeyreğinden itibaren sınırlı bir toparlanma yaşandığının altını çizen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, şu ifadeleri kullandı: “2026 yılına girerken enflasyon konusunun dış denge açısından da belirleyici olduğu görmekteyiz.

Küresel ölçekte daha oynak bir ekonomik düzene geçilen bu dönemde Türkiye’de makro dinamiklerin birlikte yürütülmesi daha büyük önem arz etmektedir. Reel ekonomi tarafında 2025’in son çeyreğinden itibaren sınırlı bir toparlanmanın yaşandığını görmekteyiz. Ancak bu noktada ihracat yapısına daha da yakından bakmamız gerektiğini düşünüyorum. “