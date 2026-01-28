Son Mühür / Osman Günden - İzmirli vatandaşın gündemindeki konulardan biri ESHOT olmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından, Buca'da devam eden metro çalışmaları sebebiyle çok sayıda otobüs hattında güzergâh değişikliğine gidileceği açıklanmıştı. Bu değişiklik kapsamında, 171, 213, 277, 304, 290, 353, 390, 465, 470, 471, 472, 476, 490, 515, 676, 690 ve 878 numaralı hatların, Buca Metro çalışmaları nedeniyle Hukuk Fakültesi Yanyol–Doğuş Caddesi kesişiminde açılan yeni girişten hizmet vereceği duyurulmuştu.

Yapılan düzenlemelerin ardından İzmirli vatandaşlar, hem ESHOT ile ilgili tepki ve şikayetlerini hem de taleplerini dile getirdiler.

Kimi isyan etti, kimi taleplerini dile getirdi!

Son Mühür'ün gündeme getirmiş olduğu güzergah değişikliği konusunun ardından çok sayıda vatandaş ESHOT ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini dile getirdi. Bayraklı Şehir Hastanesi'ne ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlar; "Balçova'dan Bayraklı Şehir Hastanesi'ne direkt araba, direkt otobüs istiyoruz çok zorlanıyoruz.", İzmiri'n her semtinde Şehir Hastabnesi'ne otobüs koyun ki Yeşilyurt Hastanesi nefes alsın ve Yeşilyurt trafiği rahatlasın dolayısıyla Yeşilyurt halkının otobüs beklemekten saçları ağarmasın.", Bayraklı Şehir Hastanesi'ne ek sefer istiyoruz Girne Caddesi'nde çok bekliyoruz." gibi taleplerde bulundular.

Bir vatandaş ise, "Limontepe'den Yeşilyurt Hastanesi'ne otobüs olmasını istiyoruz başkanım teşekkürler." ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş ise, Bornova'dan otogara gidişte sıkıntı yaşandığını dile getirerek, "700 bin nüfuslu Bornova'dan otogara direkt otobüs yok." ifadelerini kullandı.