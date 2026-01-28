İzmir-Aydın kara yolunda 2023 yılında meydana gelen, 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin yaralandığı feci kazada, Yargıtay son sözü söyledi. "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan mahkum edilen sürücü Yusuf İslam Koçak’ın cezası onanarak kesinleşti.

30 Haziran 2023 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi, Kısık Mahallesi mevkiinde gerçekleşen kaza, geride büyük bir dram bıraktı. Gaziemir istikametinden Ayrancılar yönüne seyreden Özcan Özer idaresindeki otomobil, Yusuf İslam Koçak’ın kullandığı hafif ticari aracın ani ve kontrolsüz bir şekilde yandan çarpmasıyla kontrolden çıktı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil, Aydın istikametinden gelen bir yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Savaş alanını andıran kaza yerinde sürücü Özcan Özer ile birlikte ailesinden Sibel Özer, Şengül Akbaş, Ali Alperen Özer ve minibüste bulunan Mustafa Kemal Karaca hayatını kaybetti.

Kamera kayıtları dehşeti belgeledi: "Kusursuzluk" tespiti

Kazanın ardından başlatılan soruşturmada, bir başka aracın kamerasına yansıyan görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde hafif ticari aracın süratle otomobile çarptığı ve felakete zemin hazırladığı net bir şekilde görüldü. Olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan ve "önümdeki aracı sollamak isterken hakimiyeti kaybettim" savunmasını yapan 21 yaşındaki Yusuf İslam Koçak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan kaza tespit tutanaklarında ise facianın faturası netleşti; otomobil sürücüsü ile minibüs şoförünün hiçbir kusurunun bulunmadığı, kazanın tek sorumlusunun makas atarak ilerleyen Koçak olduğu hukuki raporlara yansıdı.

Mahkemenin "bilinçli taksir" kararı istinaftan geçti

İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargı heyeti, sanığın eylemini "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" kapsamında değerlendirdi. İlk etapta 12 yıl olarak belirlenen ceza, suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle yarı oranında artırılarak 18 yıla çıkarıldı. Tarafların itirazı üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, sanığın yüzde 100 kusurlu olduğunu vurguladı. Daire, Koçak'ın tehlikeli şerit değişiklikleri yaparak olası bir kazayı öngörmesine rağmen "becerisine ve şansına güvenerek" sürüşüne devam ettiğini, bu durumun da bilinçli taksirin tipik bir örneği olduğunu belirterek yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Temyiz talepleri reddedildi

Adalet arayışının son durağı olan Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Yargıtay, yerel mahkemenin topladığı delillerin tam olduğunu, vicdani kanının kesin verilere dayandırıldığını ve suç vasfının doğru tayin edildiğini belirterek tarafların temyiz taleplerini reddetti. Yüksek mahkeme, 18 yıllık hapis cezasını onarken, yalnızca ehliyetin geri alınması konusundaki teknik bir hatayı düzelterek sanığın B sınıfı sürücü belgesine el konulmasına hükmetti. Böylece, 5 canın yitip gittiği olayda hukuki süreç sanık aleyhine sonuçlanmış oldu.

"Adalet kısmen yerini buldu, caydırıcılık şart"

Kararı değerlendiren mağdur ailelerin avukatı Aykut Dikencik, davanın sonuçlanmasının adaletin tesisi açısından önemli olduğunu ifade etti. Dikencik, "Bu ceza giden canları geri getirmeyecek ve ailelerin kor ateş gibi yanan acısını söndürmeyecek olsa da suçlunun hak ettiği cezayı alması teselli edicidir. Ancak trafikteki bu pervasızlığın önüne geçilmesi için yasalarımızda çok daha ağır ve caydırıcı yaptırımların hayata geçirilmesi artık kaçınılmaz bir zorunluluktur" diyerek trafikteki kural ihlallerine karşı toplumsal ve hukuki mücadelenin önemine dikkat çekti.