Son Mühür - Akdeniz kaynaklı sistemin etkisiyle görülen lodosun, batı bölgelerde hafta sonuna kadar yağmurla birlikte sürmesi bekleniyor. Hafta sonu kuzeyden gelecek sistemlerle hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin edilirken, Orhan Şen pazar gecesi ile pazartesi günü için kar yağışına dikkat çekti.

Pazar ve Pazartesi gününü işaret etti

Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu kuzeyden gelecek hava sistemiyle birlikte sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceğini belirtti. Şen, pazar günü Trakya ile Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini, pazar gecesi ve pazartesi günü ise İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Anadolu genelinde kar yağışının etkili olabileceğini ifade etti.

Şen'in açıklaması şu şekilde:

"1 haftadır Akdeniz üzerinden gelen meteorolojik sistemler ile Lodos etkili oldu. Bu hafta sonuna kadar yağmurla birlikte batıda etkisini sürdürecek. Hafta sonu sistemler kuzeyden gelmeye başlayarak sıcaklıkları hissedilir derecede düşürecek. Pazar Trakya, Karadeniz bölgesi ve İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Pazar gecesi ve pazartesi İstanbul dahil Marmara ve Anadolu'da kar görülebilir."

Yarı yıl tatili uzayabilir

15 tatil olarak bilinen sömestr arası, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Orhan Şen’in değerlendirmesine göre kar yağışının etkili olması halinde yarıyıl tatilinin uzama ihtimali bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanan rapora göre pazartesi günü kar yağışı beklenen iller şöyle sıralandı: Sivas Kayseri Malatya Erzincan Tunceli Elazığ Diyarbakır Bingöl Mardin Muş Bitlis Batman Hakkari Van Edirne Kırklareli Tekirdağ Gümüşhane Bayburt Erzurum Iğdır Kars Ardahan Ağrı Van