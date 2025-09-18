İstanbul'da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bomba süsü verilmiş bir düzenekle trafiği durduran sanık, yargılandığı davada ceza aldı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve pek çok insanın panik yaşamasına neden olan olay, 14 Haziran 2024 tarihinde meydana gelmişti. Resul Can Çatı isimli şahıs, SMA hastalığına dikkat çekmek amacıyla üzerine 'SMA' yazılı bir araçla köprüyü ulaşıma kapatmıştı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında soruşturma başlatarak bir iddianame hazırlamıştı.

Sanık hakkında yürütülen hukuki süreç

Hazırlanan iddianamede, sanık Çatı'nın gerçekleştirdiği eylemin karayolu ulaşımının güvenli akışını engellediği ve bu durumun başka kişilerin yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşturduğu belirtildi. Ayrıca, bu eylemin halk arasında ciddi bir endişe, korku ve panik ortamı yarattığı ve bu nedenle 'tehdit' suçunun da işlendiği ifade edildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava süreci başladı. Sanığın eylemi, kamu güvenliğini doğrudan tehdit eden bir hareket olarak değerlendirildi. Bu nedenle, davanın seyri kamuoyu tarafından yakından takip edildi.

Eylem amacını açıkladı: Pişman olduğunu belirtti

Mahkemede savunmasını yapan Resul Can Çatı, eylemi gerçekleştirmesinin altında yatan nedenin, medyada gördüğü SMA hastası çocukların durumuna duyduğu üzüntü olduğunu söyledi. Çatı, amacının yalnızca bu hastalığa dikkat çekmek olduğunu ve bu eylemin sonuçlarının bu denli ciddi olacağını tahmin edemediğini belirtti. "Son derece pişmanım, kastım trafik güvenliğini tehlikeye atmak değildi" diyen sanık, daha önce psikiyatri servisinde tedavi gördüğünü de ifade ederek suçlamayı kabul etmedi. Ancak mahkeme, sanığın bu savunmasını eyleminin niteliğini değiştirecek yeterlilikte bulmadı.

Mahkemeden hapis cezası kararı

Yargılama süreci sonunda kararını açıklayan mahkeme, sanık Resul Can Çatı'yı 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın bu eylemiyle kamu düzenini bozduğunu ve genel güvenliği riske attığını hükme bağladı. Kararda, cezanın belirli şartlar altında uygulanabilmesi için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bu karara göre, sanık belirli bir denetim süreci boyunca suç işlememesi halinde bu cezayı almayacak.