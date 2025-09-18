Son Mühür- İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatili için odalarını boşaltan öğrenciler, dönüşte şok yaşadı.

Valizler dağıtılmış, eşyalar kayıp

Yaz tatiline çıkmadan önce eşyalarını odalarında bırakan öğrenciler, döndüklerinde valizlerini dağınık buldu. Bazılarının eşyaları başka odalardan çıktı, bazılarının ise tamamen kaybolduğunu öne sürüldü. Öğrenciler, WhatsApp gruplarında dağıtılmış valizlerin fotoğraflarını paylaştı.

“İçki şişesi, tıraş bıçağı ve izmaritler odalardaydı”

T24'ün haberine göre; Bir öğrenci, odasında işçiler tarafından kullanıldığını iddia ettiği tıraş bıçakları, içki şişeleri ve sigara izmaritleri bulduğunu aktardı.

Başka bir öğrenci ise, “Kıyafetlerimin, iç çamaşırlarımın olduğu valizler bile karıştırılmış ve çalınmış” diye konuştu.

Tadilat süreci işaret ediliyor

Öğrenciler, yaz tatilinde yurtta başlatılan tadilat sürecinin denetimsiz ilerlediğini ve eşyaların kaybolmasının bu süreçte yaşandığını ileri sürdü.

“Hijyen yok, güvenlik yok. İşçiler hala yurtta dolaşıyor. Kendimizi güvende hissetmiyoruz” diyen öğrenciler, yönetimin sessiz kaldığını söyledi.

“Anı kutum bile açıldı”

Kartlı giriş sisteminin kaldırılmasıyla odalara herkesin rahatça girip çıktığını belirten öğrencilerden biri, “10 senedir biriktirdiğim anılarımın olduğu kutu açılmış, içindekilerin bir kısmı çalınmış. Bunu neden yaparsınız?” ifadelerini kullandı.

İç çamaşırlara kalp çizildi

Bazı öğrenciler yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşarak duruma tepki gösterdi. Bir öğrenci, odasına prezervatif atıldığını, iç çamaşırlarına kalp çizildiğini iddia etti. Tepki çeken paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

“Tencere-tavalarım bile yoktu”

Eşyalarının neredeyse tamamının kaybolduğunu söyleyen bir başka öğrenci ise şu ifadeleri kullandı:

“Valizlerimiz açılmış, karıştırılmış.

Tencere-tavalarım bile yoktu. Yatağın altına bıraktığımız eşyalar da ortalığa saçılmış. Valizimin içindeki iç çamaşırlarım bile kaybolmuş.”

Yurt yönetimi sessiz

Öğrenciler, yaşadıkları mağduriyeti dilekçeyle yurt yönetimine ilettiklerini ancak hiçbir geri dönüş alamadıklarını söyledi. Yurt yönetimi ise soruları yanıtsız bıraktı.