Son Mühür - Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde geniş kapsamlı bir denetim çalışması gerçekleştirdi. Mevzuata aykırı ürün ve uygulamalar tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlemler uygulandı.

Son kullanma tarihi, etiket uyumu ve hijyen kontrol edildi

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde; son kullanma tarihi (SKT) kontrolü, ürünlerin saklama koşulları, raf ve kasa fiyat uyumu ile genel hijyen standartları ayrıntılı şekilde incelendi. Ekipler, raflardaki ürünleri tek tek kontrol ederek son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el koydu.

Tespit edilen her uygunsuzluk için tutanak düzenlendi, işletmelere zabıt varakası tebliğ edildi ve mevzuat doğrultusunda cezai işlem uygulandı.

“Vatandaşın sağlığını riske atacak hiçbir ürüne geçit vermiyoruz”

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek şunları ifade etti: “Hem halk sağlığını hem de tüketici haklarını korumak bizim temel görevimiz. Market raflarında vatandaşımızın sağlığını riske atacak hiçbir ürüne geçit vermiyoruz. Aynı şekilde etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki farklara da izin vermiyoruz. İlçe genelindeki kontrollerimizi düzenli şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.”