Manisa’nın Alaşehir ilçesinde soğan ve soğan tohumu satışı yapan Kazım Kalın, son yağışlarla birlikte toprağın suya doyduğunu ve yeşil ile baş soğan dikimi için en uygun dönemin başladığını açıkladı.

Toprağın tam kıvamına ulaştığını belirten Kalın, “Üreticilerimizin verim kaybı yaşamamaları için soğanlarını bu günlerde dikmeleri gerekiyor.” diye konuştu.

Tohum seçiminde iklim belirleyici

Soğan yetiştiriciliğinde doğru çeşit seçiminin kritik olduğunu vurgulayan Kalın, standart yerli, doğal, hobi ve hibrit tohumların yanı sıra erkenci, orta erkenci ve geç çeşitlerin iklime göre tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Kalın, “Gelişme döneminde serin hava, baş bağlama sürecinde ise sıcaklık gerekiyor. Tohum seçerken mutlaka bölgenin iklimine bakılmalı.” dedi.

Ekim dönemi sarımsak için de uygun

Bahçe tipi yemeklik soğan için ideal dikim döneminin başladığını belirten Kalın, üreticilerin toprağın tavını değerlendirmelerini isterken, aynı dönemde sarımsak dikimlerinin de yapılabileceğini söyledi.

Alaşehir’de fiyatlar

Alaşehir’de kurulun semt pazarlarında güncel fiyatlar şöyle:

Soğan tohumu: 90–125 TL/kg

Sarımsak: 150–300 TL/kg