Manisa’da 11.11.2025 Milli Ağaçlandırma Günü’nde “Geleceğe nefes, dünyaya nefes” sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, son yıllarda çıkan 162 yangında zarar gören 4 bin 562 hektarlık orman alanının yeniden ağaçlandırılması için kapsamlı bir program uygulanıyor. Proje doğrultusunda 3,1 milyon fidan ile 5,9 milyon tohumun toprakla buluşturulması planlandı.

100 bininci fidan miniklerden

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefliği koordinasyonunda yürütülen dikim çalışmalarında, 11 Kasım’dan bu yana geçen 29 günde 100 bin fidan sahalara yerleştirildi. Yunusemre ilçesi Akgedik mevkisindeki etkinlikte, özel bir anaokulunun 25 öğrencisi öğretmenleriyle birlikte fidan dikerek sürece katkı sundu.

Okul Müdürü Cem Erdöl, yaz aylarında yaşanan yangınların toplumda derin üzüntü yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kaybolan her ağaç geleceğimizden eksilen bir parçadır. Çocuklarımızla birlikte yeniden yeşertme sorumluluğunu üstlendik. Fidan diken her çocuk, çevre bilincini ve geleceği sahiplenme duygusunu somut şekilde deneyimler. Bugün dikilen her fidan yarınlarımızın nefesi hâline gelecektir.”

Ağaçlandırma mart ayında tamamlanacak

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yanan sahalarda fidan dikim çalışmalarının mart ayına kadar devam edeceğinibildirdi. Proje kapsamında kalan 3 milyon fidanın sahaya dikiminin sürdüğü, ayrıca doğal gençleştirme şartlarının uygun olduğu bölgelere 5,9 milyon tohumun serpildiği ifade edildi.