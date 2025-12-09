Son Mühür - Turgutlu Belediyesi, kış aylarında ısınma sorunu yaşayan vatandaşlara yönelik yakacak desteğini bu yıl daha geniş kapsamda yürüttü. Kent genelinde yıl boyunca yapılan budama çalışmalarından ve olumsuz hava koşullarında devrilen ağaçlardan toplanan odunlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesinde işlenerek yakacak haline getirildi. Hazırlanan odunlar, ihtiyaç sahibi hanelere ekipler tarafından teslim edildi.

Doğal kaynaklar israf edilmeden değerlendiriliyor

Belediyenin kendi imkânlarıyla yürüttüğü uygulama, hem doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağladı hem de kış aylarında ısınma yükü artan dar gelirli ailelere ekonomik destek sundu. Bu yıl hazırlanan yakacak desteğiyle 2 bin 500 aileye ulaşılması planlanıyor.

Başkan Çetin Akın: “Dayanışmayı büyütüyoruz”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmanın insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışının önemli adımlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yıl boyunca yapılan budama çalışmalarından ve fırtınalarda devrilen ağaçlardan elde edilen odunları işleyip ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Bu destek, dar gelirli hemşehrilerimizin kışı daha rahat geçirmesi açısından büyük önem taşıyor. Göreve geldiğimizden bu yana yakacak desteğimizi aralıksız sürdürdük. Bu yıl 2 bin 500 ailemize daha ulaşarak dayanışma ağımızı büyütmeyi amaçlıyoruz.”