Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenen 25. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda 78 kilo kategorisinde bronz madalya alan milli judocu Yadigar Talayhan’ı makamında ağırladı. Ziyarette Talayhan’a başarı plaketi takdim edildi.

“Genç sporcular için ilham kaynağı”

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz’ın da yer aldığı buluşmada Kaymakam Güldoğan, Talayhan’ın elde ettiği olimpiyat derecesinin hem Türkiye hem de Salihli gençliği için büyük bir onur olduğunu söyledi. Güldoğan, “Tokyo’da gösterilen üstün performans genç sporcularımız için değerli bir örnektir” dedi.

Talayhan: “Başarıyı daha ileri taşımak istiyorum”

1922 Salihli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Yadigar Talayhan, nazik kabul nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarını artırarak sürdüreceğini ifade etti.