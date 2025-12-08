Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22. Dönem Başkanı Bülent Arınç, Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Arınç'ın ziyareti, siyasi figürlerin de Başkan Durbay'ın sağlık durumunu yakından takip ettiğini gösterdi.

Hastanede protokol karşıladı, sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Bülent Arınç'ı hastane girişinde, Manisa siyasetinin önemli isimleri ve hastane yetkilileri karşıladı. Karşılama heyetinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Nalband, Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Anıl Ceylan ve Erdem Yıldırım yer aldı.

Geniş katılımlı heyet eşliğinde Başhekimlik odasına geçen Arınç, burada doktorlardan Başkan Durbay’ın yoğun bakımda devam eden tedavisine ilişkin tüm detayları içeren ayrıntılı bilgileri aldı. Ardından Durbay’ın hastanede bulunan annesi ve babasına da geçmiş olsun dileklerini ileterek desteklerini sundu.

Arınç'tan Durbay'a moral mesajı: "Ruh halini güçlü tut"

Ziyareti sırasında geçmişe dair bir anısını da paylaşan Bülent Arınç, daha önce gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinde Başkan Durbay’a bir tespih hediye ettiğini aktardı. Arınç, o günkü diyalogu hatırlatarak şunları söyledi:

"Başkanımız o gün 'Başkanım ben tespihle ne yapayım?' diye sormuştu. Ben de kendisine, 'Bu zorlu süreçte Ya Şafii, ya Allah diyerek çek; bu, moralini, ruh halini ve psikolojini güçlü tutmana yardımcı olur,' tavsiyesinde bulunmuştum. Sağlığına kavuşması için içtenlikle dua ediyorum."

Arınç’ın bu sözleri üzerine, Başkan Durbay’ın da o görüşmede, babaannesinin kendisine çocukken Kur’an-ı Kerim'i tecvidli okumayı öğrettiğini ve bu süreçte zaman zaman Kur’an okuyarak moralini yüksek tutmaya çalıştığını ifade ettiği öğrenildi.