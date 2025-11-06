Son Mühür - Almanya’nın Hanau kentinde gecenin geç saatlerinde korkutucu bir olay meydana geldi. Vatandaşlar, park halindeki araçlarının kaputlarında kırmızı bir sıvıyla çizilmiş gamalı haçlar fark etti. Polis, yapılan hızlı testler sonucunda sıvının insan kanı olduğunu doğruladı.

Polis sözcüsü Thomas Leipold, “Yaklaşık 50 aracın benzer şekilde zarar gördüğünü belirledik” açıklamasında bulundu. Bazı bina cepheleri ve posta kutularında da aynı semboller görüldü. Leipold, sembollerin rastgele mi yoksa belirli kişileri mi hedef aldığı konusunda henüz bir bilgi bulunmadığını ifade etti. Ayrıca bazı araçlarda tanımlanamayan karalamalar da tespit edildi.

Nazi dönemine ait semboller yasak