Son Mühür - Almanya’nın Hanau kentinde gecenin geç saatlerinde korkutucu bir olay meydana geldi. Vatandaşlar, park halindeki araçlarının kaputlarında kırmızı bir sıvıyla çizilmiş gamalı haçlar fark etti. Polis, yapılan hızlı testler sonucunda sıvının insan kanı olduğunu doğruladı.
Arabalar, binalar ve posta kutuları...
Polis sözcüsü Thomas Leipold, “Yaklaşık 50 aracın benzer şekilde zarar gördüğünü belirledik” açıklamasında bulundu. Bazı bina cepheleri ve posta kutularında da aynı semboller görüldü. Leipold, sembollerin rastgele mi yoksa belirli kişileri mi hedef aldığı konusunda henüz bir bilgi bulunmadığını ifade etti. Ayrıca bazı araçlarda tanımlanamayan karalamalar da tespit edildi.
Nazi dönemine ait semboller yasak
Almanya yasalarına göre, Nazi dönemine ait sembollerin, özellikle gamalı haçın kullanımı kesinlikle yasak. Bu sembol, nefretin, Nazi ideolojisinin ve Holokost travmasının bir hatırlatıcısı olarak kabul ediliyor. Yetkililer, olayın ırkçı veya aşırı sağ bağlantılı olma ihtimalini de göz ardı etmiyor.
Daha önceden de olmuştu
Hanau, beş yıl önce göçmen kökenli dokuz kişinin yaşamını yitirdiği ırkçı saldırıyla gündeme gelmişti. Bu son olay, kentteki halk arasında yeniden endişe ve korkuya yol açtı. Polis, şehirde güvenlik önlemlerini artırırken, fail veya faillerin kısa sürede yakalanmasının öncelikli olduğunu duyurdu.