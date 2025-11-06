ABD’nin Kentucky eyaletinde meydana gelen ve en az 12 kişinin hayatını kaybettiği kargo uçağı kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Hareket hâlindeki bir aracın yol kamerasına yansıyan görüntülerde, McDonnell Douglas MD-11 tipi kargo uçağının pistten kalkışından yalnızca birkaç saniye sonra irtifa kaybettiği ve havalimanı yakınındaki yapıların üzerine düştüğü görüldü.

Görüntülerde çarpma anının ardından yükselen devasa alev topu, bölgeden kaçmaya çalışan sivillerin yaşadığı panik ve yoğun duman bulutu dikkat çekti. O anlar, kazanın boyutunu adeta gözler önüne serdi.

UPS uçağı kalkıştan hemen sonra yere çakıldı

UPS firmasına ait olan ve içinde 3 mürettebat bulunan MD-11 tipi kargo uçağı, Louisville Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra kontrolden çıkarak yere çakılmıştı.

Uçağın düştüğü alanın yerleşim yerlerine çok yakın olması, can kaybının artmasına neden oldu.

NTSB’ye göre sol motor kalkış sırasında kopmuş

Kazanın ardından ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

NTSB üyesi Todd Inman, havalimanı kameralarından elde edilen görüntülere dayanarak uçağın sol motorunun kalkış sırasında kanattan tamamen ayrıldığını söyledi.

Inman, kopan motorun kalkış esnasında pistte kaldığının belirlendiğini, bu durumun uçağın aniden dengesini kaybetmesine yol açtığını ifade etti.

Kara kutular bulundu, inceleme Washington’da yapılacak

Olay yerinde yapılan aramalarda uçağın veri kayıt cihazı ve kokpit ses kayıt cihazının—bilinen adıyla “kara kutuların”—tamamına ulaşıldı.

Cihazlar detaylı analiz için Washington’daki laboratuvarlara gönderildi.

Yetkililer, kara kutulardan elde edilecek verilerin kazanın seyrine ve motorun kopmasına dair kritik bilgiler içereceğini belirtti.

Facianın nedeni teknik arıza olarak değerlendiriliyor

İlk bulgular, kazanın büyük olasılıkla ciddi bir teknik arızadan kaynaklandığını gösteriyor.

Motorun gövdeden ayrılması, MD-11 tipi uçakların daha önce yaşadığı benzer yapısal sorunları da yeniden gündeme taşıdı.

Soruşturmanın sonuç raporunun aylar sürebileceği, ancak elde edilen görüntülerin kazanın teknik boyutunu büyük ölçüde ortaya koyduğu ifade ediliyor.