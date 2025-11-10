Son Mühür- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle ve yayımlanan mesajlarla anıldı.

Siyasi parti liderleri ve devlet yöneticileri 10 Kasım’a özel paylaşımlar yaparak Atatürk’e saygı ve minnet duygularını ifade etti.

Özgür Özel: “Atatürk’ü özlemek, bir ülkeyi özlemek gibi”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesajında Atatürk’e duyulan özlemi şu sözlerle dile getirdi: “Atatürk’ü özlemek, bir ülkeyi özlemek gibi. Aydınlığı, umudu, adaleti…

Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı ve minnetle anıyorum. Her şey onunla başladı, arkasındaki halkla sürecek. Mücadele bitmeyecek!”

Numan Kurtulmuş: “Milli Mücadele’nin başkomutanını saygıyla anıyoruz”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da anma mesajında Atatürk’ün bağımsız Türkiye’nin temel taşlarını güçlendirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.

Bağımsız, egemen ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu açan Milli Mücadele’nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını yad ediyoruz. Bu vesileyle, vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyoruz.”

Ali Yerlikaya: “10 Kasım Saat 09.05…”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kısa ve net mesajında şu ifadeleri kullandı: “10 Kasım, Saat 09.05... Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yâd ediyoruz.”

Yılmaz Tunç: “Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yayımladığı mesajda Atatürk’ün mirasına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Milli Mücadele’ye başkomutanlık yaparak aziz milletimizin önünde yeni ufuklar açan Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek nesillerimize daha güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak için durmaksızın çalışacağız.

Kahraman ecdadımızın birlik ve beraberlik ruhundan aldığımız güçle TürkiyeYüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz.”

Burhanettin Duran: “Fedakarlıkla kazanılan bağımsızlık”

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Atatürk ve silah arkadaşlarının fedakarlıklarına vurgu yaptı: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum.

Büyük fedakarlıklarla, inançla ve kararlılıkla vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum.”

Ali Babacan: “Saygı ve rahmetle anıyorum”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kısa mesajında şunları paylaştı: “Aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum.”

Ahmet Davutoğlu: “Saygı, rahmet ve minnetle…”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da mesajında şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

Müsavat Dervişoğlu: “Ruhun şad olsun”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Kasım mesajını kısa bir cümleyle paylaştı: “Ruhun şad olsun...”

Ümit Özdağ: “Ne mutlu seni sevene, ne mutlu Türküm diyene!”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Atatürk’e duyduğu saygıyı güçlü ifadelerle dile getirdi: “Türk Milleti'nin Büyük Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Kalplerimizde her geçen gün artan sevgi ve özlemle, zihinlerimizde devrimlerinin ve kurduğun cumhuriyeti ilelebet yaşatma kararlılığıyla aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Ne mutlu seni sevene! Ne mutlu Türk'üm diyene!”

Erkan Baş: “Bağımsızlık mücadelesinin önderi”

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş mesajında şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinin önderi ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “En büyük eserim dediğiniz Cumhuriyet emin adımlarla ilerliyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne dikkat çeken satırlar yazdı: “En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz.

İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun.”

Cemil Tugay: "Bir dakikalık sessizlikte bir ömürlük minnet saklı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yayımladığı mesajda: "Her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçtiğinde hayat durur ve biz seni hatırlarız. O bir dakikalık sessizlikte bir ömürlük minnet saklı, biz seni ilelebet kalbimizde yaşatırız.

Ülkemizin kurucusu, ulusumuzun kurtarıcısı, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Ruhun şad olsun Ata’m."