Son Mühür / Atakan Başpehlivan Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi’nde de siyaset yapmış olan AK Partili Savcı Sayan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Espressolab isimli kahve firmasını bağış karşılığında boykot listesinden çıkarmasını eleştirerek, konuyla ilgili önemli eleştirilerde bulundu ve CHP’yi eleştirdi.

Savcı Sayan: Şantajla boykot kaldırmak siyasetin çöküşüdür

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in şantajla boykot kaldırdığını aktaran ve siyasetin çöküşü olduğunu belirten AK Partili Savcı Sayan, milletin iradesinin birkaç bağışla satın alınacak kadar ucuz olmadığının altını çizerek, “Şantajla Boykot Kaldırmak, Siyasetin Çöküşüdür. Özgür Özel, bağış karşılığında Espressolab’ı boykot listesinden çıkararak siyaseti ahlaki mecrasından koparmıştır. Bu milletin iradesi, birkaç bağışla satın alınacak kadar ucuz değildir.” diye konuştu.

“Bunlar her şeyi çıkar karşılığı yapma hastalığına yakalanmışlar”

Ayrıca, CHP’nin her şeyi çıkar karşılığı yapma hastalığına yakalandığını kaydeden Savcı Sayan, Özgür Özel’in basit davrandığını öne sürerek, konuyla ilgili şu sözleri söyledi: “Bağış yap, listeden çık anlayışı; siyaseti ticarete, ahlakı da pazarlık masasına oturtmaktır. Bunlar her şeyi çıkar karşılığı yapma hastalığına yakalanmışlar. Türkiye’yi yönetmeye aday bir muhalefet liderinin bu kadar basit davranması ‘etik değerleri’ çöpe atması, ülke adına utanç vericidir."