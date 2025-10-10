Son Mühür- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, alıkonulan vekillerin Türkiye'ye dönüşünün hemen ardından yaptığı açıklamalarla İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemlerine sert tepki gösterdi. Arıkan, insani yardım misyonuyla Gazze sularına giden kafilede yer alan isimlerin görevlerini başarıyla tamamladığını belirterek, Türkiye'nin bundan sonra atması gereken adımlara dair önemli mesajlar verdi. Arıkan, bölgedeki gerginliğin tırmanması ve İsrail'in "hadsizliklerinin" sürmesi durumunda atılacak adımların insani yardımların ötesine geçmesi gerektiğini açıkça ifade etti.

"Mehmetçiklerimizi göndermemiz gerekiyor"

Arıkan, açıklamasının başında insani yardım misyonu kapsamında Gazze sularına giden isimleri kutladı. Misyonun önemine değinerek, "Bugün Necmettin Hocamız, Sema Hanım kardeşimiz ve Mehmet ağabeyimiz Gazze sularına gittiler ve görevlerini başarıyla icra ettiler, eğer İsrail bu hadsizliğe devam edecek olursa Mehmet ağabeyimizi değil, Mehmetçiklerimizi göndermemiz gerekiyor. " ifadelerini kullandı. Bu isimlerin, zorlu koşullara rağmen Filistin halkına destek olma misyonunu yerine getirdiğini belirten Arıkan, Türkiye'nin vicdanının bu tür insani yardımlarla her zaman Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

"İsrail güçten anlar"

Saadet Partisi Genel Başkanı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan ve Gazze üzerindeki baskısını artıran eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Arıkan, mevcut durumun devam etmesi ve İsrail'in "hadsizliklerinin" sona ermemesi durumunda Türkiye'nin askeri bir yanıt vermesi gerektiğini savunarak "Eğer İsrail bu hadsizliğe devam edecek olursa teknelerimiz değil, artık oraya donanmamızı göndermemiz gerekiyor. İsrail güçten anlar, bunu unutmamamız gerekiyor" dedi.