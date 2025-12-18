Aslanapa’daki güven ortamına dikkat çeken Belediye Başkanı Necati Kulik, ilçede neredeyse hiç suç olayının yaşanmadığını ifade etti. Kulik, “İlçemizde kötü şekilde işlenmiş herhangi bir suç yok. Vatandaşlarımız son derece duyarlı.

Herkes malını, aracını güvenle dışarıda bırakabiliyor. İnşaat malzemeleri, marketler, bakkallar açıkta durabiliyor. Kimse kimsenin malına göz dikmiyor” dedi.

“İnsanlar birbirinin malına ve canına saygılı”

Aslanapa’nın bu yönüyle anılmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Kulik, huzurun temelinde toplumsal saygının yer aldığını belirtti.

Kulik, “İnsanlarımız birbirlerinin malına ve canına saygılı. Bu durum bizleri son derece mutlu ediyor. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Siyasi ve asayiş kaynaklı hiçbir olumsuzluk yaşanmadı

İlçede siyasi ya da emniyetle ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Kulik, bu huzur ortamının uzun süredir devam ettiğini söyledi.

Aslanapa’yı yakından tanıdığını ifade eden Kulik, “Yaklaşık iki-üç yıldır belediye başkanlığı görevindeyim. Daha önce de ilçeyi iyi tanıyordum. Köylerimizde ya da ilçe merkezimizde bugüne kadar büyük bir asayiş olayı yaşanmadı” diye konuştu.

Nüfus 8 bin 700, köy sayısı 30

İlçenin nüfus yapısına ilişkin de bilgi veren Kulik, Aslanapa’nın köyleriyle birlikte toplam nüfusunun yaklaşık 8 bin 700 olduğunu belirtti.

İlçe merkezinde yaşayan nüfusun ise 2 bin civarında olduğunu aktaran Kulik, ocak ayı itibarıyla mahalle sayısının dörtten beşe çıkarılacağını ve ilçede şu anda 30 köy bulunduğunu söyledi.

“15 yıldır hırsızlık olayına rastlanmadı”

Hırsızlık olaylarının yok denecek kadar az olduğunun altını çizen Başkan Kulik, “Yaklaşık 15 yıldır böyle bir olaya ne şahit oldum ne de duydum.

Güvenlik birimleri daha net bilir ancak ilçemizde huzur ortamı hamdolsun devam ediyor” ifadelerini kullandı.