Son Mühür- Tüketici dernekleri, yıl sonu itibarıyla bazı kartlardaki puanların geçerliliğini yitirebileceğine dikkat çekerek, tüketicilerin mağduriyet yaşamamak için kart bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, sadakat kartlarının firmalar ve bankalar tarafından müşteri bağlılığını artırmak ve alışverişi teşvik etmek amacıyla sunulduğunu hatırlattı. Marketten akaryakıta, giyimden ulaşıma kadar pek çok alanda kullanılan bu kartlar, tüketicilere ödül ve indirim gibi çeşitli avantajlar sağlıyor.

Yıl sonunda puanlar silinebiliyor

Ancak yıl sonuna yaklaşırken bazı firmaların para puanları sıfırlaması ya da geçerlilik süresini sonlandırması, yeterince bilgilendirilmeyen tüketiciler açısından mağduriyetlere yol açabiliyor. Güllü, bu nedenle tüketicilerin kartlarında biriken puanları kontrol etmeleri ve devredilmeyen puanlarını yılın son gününü beklemeden ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaları gerektiğini ifade etti.

“Bilgilendirme yapılmadıysa puanlar silinemez”

Bazı firmaların yıl sonu öncesinde kısa mesaj ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yaptığını ancak birçok firmanın bu uyarıyı tüketicilere iletmediğini belirten Güllü, hukuki çerçeveye dikkat çekti.

Borçlar Kanunu’na göre alacakla ilgili hakların 10 yıl boyunca geçerli olduğunu vurgulayan Güllü, tüketicinin kampanyaya katılırken ya da kartı kullanırken puanların hangi tarihte sona ereceğine dair açık bir bilgilendirme yapılmamışsa, tek taraflı olarak alınan silme kararlarının hukuki geçerliliği olmayacağını söyledi.

Bilgilendirme tüketicinin temel hakkı

Tüketicinin kartı alırken ya da kampanyaya katılırken bilgilendirilmiş olmasının tek başına yeterli olmadığını belirten Güllü, puanların silinebilmesi için firmaların makul bir süre önceden açık, net ve anlaşılır bir bilgilendirme yapmak zorunda olduğunu ifade etti. Aksi halde puanların geçersiz kılınmasının mümkün olmadığını kaydetti.

“Puanlar kazanılmış haktır”

Yıl sonu öncesinde tüketicilere bir kez daha çağrıda bulunan Güllü, kredi kartları ve sadakat kartlarında biriken puanların kazanılmış hak olduğunu vurguladı. Bankalar ve şirketler tarafından sunulan bu puanların silinmesinin hukuka aykırı olduğunu belirten Güllü, tüketicilerin bu haklarını 10 yıl boyunca kullanabileceğini ifade etti.

Hakem heyetine ücretsiz başvuru imkanı

Bilgilendirme yapılmadan silinen para puanlar için tüketicilerin yasal yollara başvurabileceğini belirten Güllü, 2025 yılı için 149 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine ücretsiz başvuru yapılabileceğini hatırlattı.

Son günler için kritik uyarı

Uzmanlar, 31 Aralık öncesinde kartlardaki puanların mutlaka kontrol edilmesini ve mümkünse kullanılmasını öneriyor. Aksi durumda tüketicilerin haklarını aramak için yasal süreçlerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Yıl bitmeden yapılacak basit bir kontrolün, olası bir kaybın önüne geçebileceği ifade ediliyor.