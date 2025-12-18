Son Mühür - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak-kasım döneminde Türkiye genelindeki konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 artarak 1 milyon 434 bin 133’e ulaştı. İşte konut satışının en fazla ve en az olduğu iller.

Konut satışının en fazla olduğu iller

Konut satışında en üst sırada 24 bin 234 satışla İstanbul yer aldı. İstanbul’u 12 bin 706 satışla Ankara ve 8 bin 540 satışla İzmir izledi.

En az konut satışı olan iller

2025 yılının ocak-kasım döneminde en az konut satışı yapılan iller, sırasıyla 78 satışla Ardahan, 131 satışla Bayburt ve 152 satışla Artvin oldu. İstanbul yine zirvede Kasım ayında yabancılara 1.943 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 9,7 geriledi. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,4 olarak kaydedildi. Yabancılara yapılan satışlarda İstanbul 728 konutla ilk sırayı alırken, bu ili 662 satışla Antalya ve 157 satışla Mersin izledi. Ocak-kasım döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 düşerek 18.993’e geriledi. Ülke uyruklarına göre kasım ayında en fazla konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı. Rusya vatandaşları söz konusu ayda Türkiye’den 310 konut satın alırken, bunu 159 konutla Ukrayna ve 151 konutla Almanya vatandaşları takip etti.