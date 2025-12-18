Son Mühür- Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan iddiaların yanıltıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Bu paylaşımların kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğu belirtilerek, iddialara açıklık getirmek amacıyla resmi bir bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Forma takdimi ziyaret kapsamında gerçekleştirildi

Açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a takdim edilen imzalı formanın, kulüp adına Başkan Sadettin Saran tarafından sunulduğu belirtildi. Formanın, Fenerbahçe A Takım kadrosunda yer alan futbolcular tarafından geçmiş dönemde toplu şekilde imzalandığı ifade edildi.

Kulüp, söz konusu formanın resmi ziyaretlerde kullanılan standart bir hatıra forması olduğunu ve özel bir amaçla hazırlanmadığını vurguladı.

Adli süreçle ilişkilendirme yapılamaz

Fenerbahçe, formada imzası bulunan futbolculardan biri hakkında devam eden adli sürecin, ziyaretin içeriği ya da muhatap alınan makamla ilişkilendirilmesinin hukuki dayanağının bulunmadığını belirtti. Bu yöndeki yorumların kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı ifade edildi.

Hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi vurgusu

Kulüp açıklamasında, hukukun üstünlüğüne, yargı süreçlerinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine her koşulda saygı duyulduğu vurgulandı. Devam eden adli süreçlerin, devlet makamları, kulüp ya da kulüp başkanıyla ilişkilendirilerek hedef alınmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.