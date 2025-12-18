Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilen Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni tanık beyanları ortaya çıktı. Tanık ifadelerinde, uyuşturucu madde kullanımı ve bu kapsamda gerçekleştirildiği öne sürülen organizasyonlara ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı.

Soruşturma 9 Aralık 2025’te başlatıldı

Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, “uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağlama” ile “çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye yönlendirerek sektörel ve maddi menfaat temin etme” suçlamalarıyla tutuklandı. Ersoy hakkında ayrıca, konutlarda uyuşturucu madde temin edildiği ve birden fazla kişiyle cinsel ilişki yaşandığı iddiaları da dosyada yer aldı.

Tanık: “Partiler öncesi çakarlı araçla kontrol yapılıyordu”

Sabah'ın haberine göre Tanık sıfatıyla ifade veren bir kadın, Ersoy’un kullandığı aracın çakarlı olduğunu ve grup halinde yapılan yolculuklarda Ersoy’un önden giderek polis kontrolü olup olmadığını denetlediğini öne sürdü. Tanık, bu kontrolün ardından bir konuta geçildiğini, evde yoğun alkol tüketildiğini belirtti.

İfadede, Ahmet Göçmez’in kendisine yeniden birlikte olma teklifinde bulunduğu, bu teklifi kabul etmediğini söylemesi üzerine ısrar edilmediği aktarıldı. Tanık, gecenin ilerleyen saatlerinde Ersoy’un başka bir kadınla birlikte yatak odasına geçtiğini, Göçmez’in ise salonda uyuyakaldığını beyan etti. Aynı tanık, 2023 yılı ekim ayında Göçmez’in kendisiyle tekrar iletişime geçtiğini, evine gittiğinde uyuşturucu madde kullandığını iddia etti.

Gece kulübü ve konut iddiaları

Tanık kadın ifadesinde, Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Göçmez ile ilk kez Cihangir’de bir eğlence mekânında tanıştığını, 9 Eylül 2023 tarihinde ise Ersoy, Göçmez ve Show TV spikeri Meltem A.’nın da yer aldığı bir grupla Arnavutköy’deki bir gece kulübüne gittiklerini anlattı. Gece kulübü ziyaretinin ardından Göçmez’in evine geçildiğini belirten tanık, Ersoy ve Göçmez’in evde sık sık mutfağa gidip geldiklerini söyledi.

“Uyuşturucu kullandığını açıkça söyledi” iddiası

Tanık ifadesinde, Göçmez’in mutfaktan çıktığında bazı hareketler yaptığını, kendisine bunu sorduğunda ise “yasaklı madde kullandığını” söylediğini öne sürdü. Tanık, o sırada Meltem A., Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Göçmez ile birlikte aynı ortamda bulunduğunu da beyan etti.

Program iddiaları dikkat çekti

Dosyada yer alan incelemelere göre, Show TV’de spikerlik yapan Meltem A.’nın, Ersoy ile görüşmesinden kısa bir süre sonra hem Show TV’de hem de Habertürk TV’de program yapmaya başladığı bilgisi yer aldı. Bu durum soruşturma kapsamında değerlendirilen hususlar arasında gösterildi.

Telefon kayıtları ve grup buluşmaları

Tanık, Ahmet Göçmez’in telefonunda bazı kadınların farklı isimlerle kayıtlı olduğunu, bu kişilerin de evde yapılan buluşmalarda yer aldığını iddia etti. Aynı ifadede, evden sonra tekrar Etiler’deki gece kulübüne gidildiği ve güvenlik görevlilerinin görüntü kaydı alınmasına izin vermediği öne sürüldü.

“Akif’e güvenme” uyarısı

Tanık, Ahmet Göçmez’in kendisine daha sonra pişmanlık duyduğunu söylediğini ve Mehmet Akif Ersoy’a güvenmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu aktardı. Tanık, 2024 yılı mart ve nisan aylarında Ersoy ile yeniden görüştüğünü, bu buluşmalarda başka isimlerin de bulunduğunu ifade etti.