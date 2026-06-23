Son Mühür- Özgür Özel'in, “Yeni parti olursa bu parti Özgür Özel’in yeni partisi olmaz. CHP, AKP’nin işgali altında olduğu ve insanların umutları ortadan kaldırıldığı için gençlerin, emeklinin, emekçinin yeni partisi olur.” açıklamasına göndermede bulunan siyasal iletişimci akademisyen Dr. Altuğ Öztürk,

''5 dönemlik milletvekilleri, 25 yıllık yüzleri görürsek zaten geçmiş olsun. Şovmenlerden de istemiyoruz, yılın en pop şarkıcısı falan seçilenleri de istemiyoruz. Sahaya çıkmayan vekil de istemiyoruz. Bir kere de bize benzesin temsilciler. Bir kere!'' çağrısında bulundu.



81 ilde örgütleneceğiz...



81 ilde örgütleneceğiz. Parayla 1 senede yapılanı, parasız 5 sene yaparız ama yaparız. Siyasi parti kurulur, kurulmaz bunlar beni artık ilgilendirmiyor. Bir ilde düzgün 5 kişi varsa yan yana olacak. Bu kadar. Siyasetçilere Allah gibi tapma dönemi bitecek.



Sabır, emek ve irade...



Yukarıdan beklemeyi bırakın. Kendinize güvenin, arkadaşlarınıza güvenin, sabır, emek, irade, değerler etrafından uzun yıllar için bir araya gelmek lazım. Biraz özgüven. Sizden bir farkları yok. Bunu bilin. Hafta 1 gün vermeyi göze alın yeter. Gerisi çözülür.

Seçeneksiz bırakıp sonra da yurttaşı oy makinasına çevirdiler. Yetersiz adamlara oy vermekten gına geldi. 2013 orada duruyor. 13 yıl geçti, siyasi kültürde değişen bir şey yok. Aynı adamlar, aynı yüzler, aynı eğilimler, aynı performanslar. 30 senelik adam yenilik diyor. Yeter.



İstanbul, Ankara ve İzmir'den..



''İstanbul, Ankara, İzmir'den siyasete daha önce dahil olmamış, partilere üye olmamış dostlar özellikle size ihtiyacımız var'' hatırlatmasında bulunan Altuğ Öztürk,

''Planlar gelecek için. Adım adım. Siyaset esnafı istemiyoruz. X'in Y'nin adamı, Z şakşakçısı istemiyoruz. Kendi, fikri, zikri olan uzun yol yürüyecek, sabırlı, ilçesinde sorumluluk alacak Cumhuriyetçiler arıyoruz. Siyasette kirlenmemiş, tepeye, kürsüye bakmayan yurttaş istiyoruz'' mesajı verdi.