Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin özellikle milli savunma alanlarındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Yankı Bağcıoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı üzerine önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu: Türkiye’ye ciddi stratejik fırsatlar kaybettirmektedir

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kuşatılmaya çalışıldığını vurgulayan ve buna karşılık Türkiye’nin yürüttüğü deniz güvenliği harekatlarının önemine vurgu yapan CHP’li Yankı Bağcıoğlu, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi kuşatma ve sınırlandırma hedefli siyasi ve ekonomik girişimlere karşı, Türkiye’nin Akdeniz’de yürüttüğü deniz güvenliği harekâtlarının yalnızca ulusal savunma boyutuyla değil, bölgesel barış ve istikrara katkı sunacak stratejik bir vizyonla güçlendirilmesi gerekmektedir.

Çevre denizlerimizde icra edilen, Karadeniz Uyumu Harekâtı ve Akdeniz Kalkanı Harekâtının Türkiye’nin deniz güvenliği mimarisindeki merkezi rolünün çok önemli olmakla birlikte özellikle Doğu Akdeniz’de diplomatik açılımlardaki gecikmeler Türkiye’ye ciddi stratejik fırsatlar kaybettirmektedir. Karadeniz Uyumu Harekâtı, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 1 Mart 2004’te BMGK kararlarına dayanılarak başlatılmış olup; harekât yasa dışı göçle mücadele, denizde yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi, terör ve deniz haydutluğu ile mücadele ile sualtı iletişim kabloları ve boru hatlarına yönelik asimetrik tehditlere karşı istihbarat paylaşımı ve ortak keşif-karakol faaliyetlerini kapsamaktadır.

Rusya, Ukrayna ve Romanya’nın katılımıyla NATO ile entegre bir yapı olarak başlayan harekât, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan gerilime ve Ukrayna’nın katılımını askıya almasına rağmen Türkiye’nin liderliğinde kesintisiz şekilde sürmektedir. Akdeniz Kalkanı Harekâtı ise Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 2006’dan bu yana Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen sürekli bir deniz güvenlik harekâtıdır” dedi.

"Türkiye siyasi olarak kuşatma girişimlerine önemli cevap olacak"

Son olarak, Türkiye’nin öncülüğünde barış, istikrar ve deniz güvenilğinin Akdeniz’de sağlanabileceğini vurgulayan CHP’li Bağcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Harekât millî olarak devam etmesine rağmen, başta NATO’nun Deniz Muhafızı Harekâtı olmak üzere bölgesel ve küresel güvenliğe önemli katkılar sunmaktadır.

Bu çerçevede, 13 yıl aradan sonra Mısır ile gerçekleştirilen deniz tatbikatı, karargâh görüşmeleri ve imzalanan Askerî Çerçeve Anlaşması ile son olarak yapılan Hava Tatbikatları, Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrara katkı sağlayabilecek kritik ve gecikmiş önemli adımlardır.Mısır ile ilişkilerin iç politikaya ve seçim hesaplarına kurban edilmesinin Türkiye’ye ne kaybettirdiğinin açıkça sorgulanması gerekmektedir. İkili ilişkiler kesintiye uğramamış olsaydı Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye’nin millî menfaatlerine daha uygun kazanımlar elde edilebilecekti.

Mevcut konjonktürden istifade edilmesi gerekmekte olup, Karadeniz Uyumu Harekâtı’na benzer şekilde Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na da uluslararası bir kimlik kazandırılabilecek, böylece Akdeniz’de kalıcı ve kapsayıcı bir güvenlik mimarisi oluşturulabilecektir. Bu kapsamda, öncelikle Suriye ve Mısır’ın, müteakiben Libya ve Lübnan’ın Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na (Operation Mediterranean Shield) katılımının sağlanması; Türkiye’nin öncülüğünde Akdeniz’de barış, istikrar ve deniz güvenliğine somut katkı sunabilecek, Türkiye’yi siyasi olarak kuşatma girişimlerine önemli bir cevap olabilecektir”