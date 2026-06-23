Adalar Belediyesi geçtiğimiz günlerde operasyonla sarsılmıştı. Yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaçak yapılaşmaya göz yumma iddiası

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. dalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirdikleri ve rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumdukları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Rüşvet çarkının işleyişi

Belediye görevlileri kaçak yapılara önce sisteme dahil etmek amacıyla çok yüksek para cezaları kesiyordu. Bu cezalar, mülk sahiplerini masaya oturtmak için bir koz olarak kullanılıyordu. Ardından devreye giren aracılarla rüşvet pazarlığı başlıyor, parayı verenlerin cezaları evrak üzerinde yapılan usulsüz tahrifatlarla eritiliyordu. Ruhsat almak isteyenler ise doğrudan belediyeyle bağlantılı mimarlara paslanıyordu. Saptanan suç eylemi sayısı tam 40.

Adliyede hareketli saatler

47 şüpheliden 42’si gözaltına alınmıştı. Dün sağlık kontrolünden geçirilen Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak’ın da içinde bulunduğu 39 kişi adliye kapısından içeri girmiştii. 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı. Bugün adliye yine oldukça hareketlere sahne oldu. Hakim karşısına çıkan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.