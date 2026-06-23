Son Mühür- Geçtiğimiz yılın en büyük özelleştirme haberi toplam 1.72 milyar dolar bedelli araç muayene istasyonları ihalesiydi.

1.Bölge için 830 milyon dolar ve 2. Bölge için 890 milyon dolar bedelle ihale TURKA markası altında hizmet verecek MOI Ortak Girişim Grubu'nun oldu.

81 ilde 249 istasyonda 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan TURKA'dan ilk adım, araç sahiplerinin yıllardır bir türlü çözüm bulunmayan şikayeti olan kredi kartlarından komisyon alma konusu oldu.

Peki ya şimdi?



TÜVTÜRK'un kredi kartlarından komisyon alma konusunda geri adım atmamasına işaret eden Gazeteci Turgut Yüksekdağ,

''15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren araç muayene hizmetlerini devralmaya hazırlanan TURKA kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelerden komisyon almayacaklarını açıklamış'' hatırlatmasında bulunarak TÜVTÜRK'un bugünden itibaren benzer bir karar alır mı sorusunu gündeme getirdi.

Giderayak bir adım atarlar mı?



''Yaptığımız yayınlarda sıklıkla eleştirdiğimiz bir konuydu bu. Yapılan düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığımızı söylemem gerek'' diyen Yüksekdağ,

''15 Ağustos 2027'ye kadar daha 1 yıldan fazla bir zaman olduğuna ve böyle bir anlaşma da yapılabildiğine göre TÜVTÜRK'ten de bugünden itibaren böyle bir adım beklemeli miyiz?

Giderayak bir adım atarlar mı?'' diye sordu.