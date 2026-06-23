Son Mühür- Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu hafta da grup toplantısı yapmak için TBMM'ye başvurmayacağı belirtilmişti. Özgür Özel’in grup toplantısına başkanlık yapılacağı bildirildikten sonra gözler TMBB’ye Salı gününe çevrilmişti. İşte Özgür Özel grup toplantısına şu sözlerle başladı:

"Partimizi ve ülkemizin geleceğini hedef alan bütün saldırılara rağmen bugün yine sizlerle milletimizin Meclisindeyiz. Baskıya, zorbalığa ve karanlığa teslim olmuyoruz. Milletin dediği olacak.

"Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok"

Geçen hafta 74 il başkanımız 81 ilden gelen delege imzalarımızı, CHP'nin şu an butlan yönetimindeki genel merkeze götürdüler. Büyük bir özenle görevlerini yerine getirdiler. 1004 delegemizden 833'ünün resmiyet kazandığını söyledikleri imzalar teslim edildi. 'Bu kurultayı yapamayız, normalini yaparız' şeklinde bir sürü zorluk çıkarmak, samimi olmadıklarını gösteriyor.

'Sorduk, kurultay yapamıyoruz' gibi söylemlerle karşı karşıyayız. Verdiğimiz koca dosyada 34 profesör ve doçentin imzasının bulunduğu bir metin yayınlandı. Bu metinde tedbir kararının hızlı bir kurultayı gerektiği söylendi. Bunun üzerine özel hukuk alanında çalışan, kanun yapılırken katkı veren hocalarımız, hakemli bir dergiye bu konuda yayın yolladılar, resmi bir mütalaa verdiler.

Oraya tedbir lafını yazanlar diyorlar ki 'Tedbir kurultaya engel değildir, aksine derhal kurultay yapılmalıdır' diyorlar. Türkiye'de aksini savunan tek bir hukukçu yok. İbretle takip ediyoruz. Seçimleri yok sayarak partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir bir yanı yok.

"Seçilmiş başkanlıklara erkekler atama yapıyor"

O gün Kemal Bey'e oy vermiş arkadaşlardan yaklaşık 520 tanesi kurultay yapılsın diye imza vermiş durumdalar. Biz bu arkadaşları 6 Nisan günü çağırdık. O gün 1171'i geçerli oyların tamamını vererek iradelerini ortaya koydular, Kemal Bey salonda oturuyordu. O kurultayın kapanışında bütün salonla birlikte Kemal Bey ayakta alkışlıyordu. Bu kongrelerin delegelerinin seçildiği il başkanları görevde, şimdi onlar hedefte. 2025 yılında seçilmiş olan yönetimler hedefte. Kadın kollarını sadece kadın üyeler seçiyor. Gençlik kollarını 30 yaş altı üyeler seçiyor. Seçilmiş başkanlıklara erkekler atama yapıyor. 'Kadınların seçtiği değil, bizim seçtiğimiz yönetecek' diyorlar. 30 yaş altının seçtiklerini, tamamı 30 yaşın üstündekiler görevden alıyor. Bu ayıptan derhal kurtulmaları lazım.

"Artık umut salonlarda değil sokakta"

Artık umut salonlarda değil umut sokakta. O ışığı Ankara, Denizli, Burdur sokaklarında, ilçelerde köylerde gördüm. Atanmışlar kendilerini atayan yerden, seçilmişler talimatı milletten alırlar. Ben bugün bu kürsüye milletin kahvesinden, köyünden, meydanından aldığım yetkiyle geldim. Çardak'ta kahve içmeye geldik. Kadınlar erkekleri ittirdi. 'Biz kahveye çıkıyoruz Özgür'ümle çayı biz içeceğiz' dediler. Annelerime, ablalarıma selam olsun.

Milletin sokaklarında, sokak sokak, meydan meydan büyüyerek yola devam ediyoruz. Sıkıntı büyük ama binaları, imkanları geride bırakıp sokaktaki milletle kucaklaşınca oradan aldığımız gücün bu haksızlığa karşı mücadelemize, annelerin dualarına, gençlerin gözyaşlarına, bu iktidarı değiştirme kararlılığına muazzam desteği iliğimizde kemiğimizde hissediyoruz.

"Bu mesele seradaki teyzeyle Erdoğan arasındadır"

Yılın ortasına geldik. Geçtiğimiz hafta yüksek tansiyonlu kürsü tartışmaları derken buralara geldik. biz olmazsak beş aylık enflasyonun 5.6 çıktığını kim konuşacak?

Tayyip Erdoğan'a "Sen son seçimden 1 ay önce 'Enflasyon tek hane üstündeyse yılda 4 ayarlama yapılabilir" deyip milletten oy istedin' diye kim soracak? Ara zam taleplerini kim dile getirecek? Zenginin payına vergi muafiyeti, alım garantisi düşerken bugün işçinin payına sefalet düşmektedir.

Bu düzen sürsün diye uğraşıyorlar, bu düzen böyle yürümez, tepetaklak edeceğiz diyen CHP'ye de operasyon yapıyorlar. Bu mesele Kemal Bey ile aramda değildir, bu mesele seradaki teyzeyle Tayyip Erdoğan arasındadır. Bayramdan sonra butlan yönetimi yola koyulur diyorlardı ya ne oldu? Hep birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Bizim meselemiz seçilmeyenlerle değil, onları yetkilendirip usulsüzce bu mücadeleyi kesmeye çalışanlarladır.

"24 belediye başkanımız hapishanede tutuklu"

Şu anda 24 belediye başkanımız hapishanede tutuklu. bu süreç ilk önce İstanbul'da Erdoğan'ın bertaraf etmek istediği herkesi hukuksuz kararlar veren, kararları AYM tarafından oy birliğiyle bozulan birinin Başsavcı yapılmasıyla başladı. Gittiği gün başladı. Önce CHP'li belediyelere sonra da bir şekilde cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'na bir kara sürmeni telaşına girdi. Bir tane AK Partili belediyeye baskın yok, uzun yargılama yok. CHP'den 24 belediye başkanımız hala hapiste. normalde gidilir, istenir, incelenir denetçiler tarafından. Hata görülürse sorulur. Düzeltilemeyecek bir şeyse suç duyurusunda bulunulur.

Aksini iddia eden çıksın karşımıza anlatalım. Hedefteki kişi için delil yaratılması gündemde. O yüzden bugün sayısı 24'e çıkan belediye başkanlarımız tutuklu. TÜSİAD başkan ve yöneticisini hükümeti eleştiriyor diye ihracat yapan adama yurtdışı çıkış yasası koydular. Nerede AK Parti yandaşı olmayan sanatçı varsa toplayıp uyuşturucu kullanıyor diye yaftaladılar. Öyle bir haldeyiz ki gazetecileri, sanatçıları içeride yatırıp sonra bırakıyorlar. Tavukçulara kayyım atadılar. Partiyi kurarken Tayyip Bey'in evinde yattığı adama kayyım atamışlar.

"Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız!"

Bütün vatandaşlarımıza açık açık söylemek isterim. Büyük zorlukların içindeyiz. Kimi arkadaşlarımız 16 aydır hapiste. Çile dolduruyorlar. Bütün çalışanları yüreği ağzında. Anneler babalar telefona "Çocuğuma bir şey oldu mu?" diye bakıyorlar.

Saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. Milletin seçtikleri değil, AK Partili bir yargıcın atadıkları baştadır. Bu partiyi öyle ya da böyle geri alacağız ve bu partiyi hep beraber iktidar yapacağız. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız! Eninde sonunda iktidara kavuşacağız."