Avrupa’yı vuran sıcak hava dalgası ortalığı adeta kasıp kavuruyor. Sıcaklığın artması öngörülen Fransa’da yasaklar getirilmişti. Kırmızı alarm verilen ülkede halka açık yerlerde alkol tüketimi yasaklandı ve bazı açık hava spor etkinlikleri iptal edilmişti. Ülkede ejderha sıcaklarına önlem olarak 845 okul kapatılmıştı. Birçok işyeri tatil edilmişti.

Yasaklar ölüm haberlerinin önüne geçemedi

Yasaklar ölüm haberelerinin önüne geçemedi. Fransa’da aralarında iki çocuğun da bulunduğu 18 kişinin sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Savcılık, Fransa’nın güneydoğusundaki Carpentras kentinde yaşları 2 ve 4 olan iki çocuğun evlerinin önündeki aile aracında anneleri tarafından baygın halde bulunduğunu açıkladı. İlk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen çocukların kurtarılamadığı belirtildi.

Bordeaux'da sıcaklık rekoru ve yaşlı ölümleri

Bordeaux bölgesinde ise yaşları 80 ile 95 arasında değişen üç kişinin hafta sonu sıcak hava dalgasına bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Fransa’nın batısındaki Bordeaux’da sıcaklığın 41,9 dereceye yükselerek geçen ağustosta kaydedilen rekoru aştığı ifade edildi. Fransız Sivil Güvenlik Sözcüsü Jerome Boulanger, pazar gününden pazartesiye kadar 13 kişinin boğulduğunun bildirilmesinin ardından, ‘Yalnızca denetimli alanlarda yüzün’ uyarısında bulundu.