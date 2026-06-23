Son Mühür- Yargının "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturmasıyla CHP Parti Sözcülüğü görevine getirilen Müslüm Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sarı istifalardan İzmir'deki arbedeye, görevden almalardan kongre takvimine kadar kritik başlıkları kamuoyuyla paylaştı.

"Özgür Özel’in fotoğrafına yapılanlar doğru değil"

Toplantıda, geçtiğimiz günlerde İzmir’de görevden alınan eski il başkanı Çağatay Güç'ün yerine atanan yeni il başkanı Utku Gümrükçü’nü devir teslim ve parti binasına gelişi sırasında yaşanan arbede geniş yer buldu. İl binalarında yaşanan sahneleri CHP kimliğine yakıştırmadıklarını vurgulayan Müslüm Sarı, parti içi disiplin mesajı verdi:

"Olayları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsallığına yakışmıyor. Sayın Özgür Özel’in fotoğrafları indirildikten sonra ortaya çıkan, onu rencide edici görüntüleri de kabul etmiyoruz. Bu işlemleri yapan arkadaşlarımızı uyardık ve disiplin işlemlerini başlattık." Önlemler çaresiz kaldı: Fransa’da sıcak dalgası peş peşe ölüm getirdi! İçeriği Görüntüle

"19 ismin AK Parti'ye katılmasını etik bulmuyoruz"

Partiden yaşanan istifaları da masaya yatırdıklarını belirten Müslüm Sarı, istifa eden isimlerin siyasi saf değiştirmelerini sert bir dille eleştirdi:

İstifa eden belediye başkanlarından 3 isim siyasi hayatına bağımsız olarak devam ederken, 19 isim AK Parti'ye geçti. 3 ismin arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yer alıyor. Sarı konuyla ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle ifade etti;

"19 ismin AK Parti’ye katılmış olmasını ne siyaseten ne de etik olarak doğru bulmuyoruz. Siyasal olarak mücadele ettiğimiz bir partinin saflarına geçilmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Meseleyi sadece 'o arkadaşlarımız zaten farklı partilerden gelmişti' sığlığıyla açıklayan yaklaşımları eksik buluyoruz. Bu başkanların seçilmesinde, parti olarak bir öz eleştiri sürecinden geçmemiz gerektiğini savunuyoruz. Konuya dair gerekli değerlendirmeler MYK'mızda yapılmıştır."

İki il yönetimi daha görevden alındı

Parti örgütlerindeki değişim rüzgarının sürdüğünü belirten Sözcü Müslüm Sarı, iki kritik büyükşehir hakkında daha karar alındığını açıkladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kayseri ve Antalya il yönetimlerinin görevden alındığını belirten Sarı, "Önümüzdeki günlerde bu arkadaşlarımız kendi il yönetimleriyle gerekli çalışmaları yürüterek genel merkeze rapor sunacaklar" dedi.

Olağan Kurultay takvimi Eylül ayında başlıyor

Partinin önündeki 800 delege imzasını incelemeye devam ettiklerini aktaran Sarı, olağan kurultay takvimini başlatmayı politik bir öncelik olarak belirlediklerini söyleyerek yol haritasını şu şekilde ilan etti:

Kongre takviminin hazırlığı için Yıldırım Kaya ve Hasan Efe Uyar gibi tecrübeli isimlerden oluşan 6 kişilik bir komisyon kuruldu. Komisyonun çalışmaları doğrultusunda, Eylül ayı itibarıyla olağan kongre kararı resmen alınmış olacak. Takvimin ayrıntıları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.