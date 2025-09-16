Son Mühür- Televizyon dünyasına “Acemi Cadı” dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle adım atan Merve Boluğur, yıllar sonra yeniden ekranlara dönmenin heyecanını yaşıyor.

Son olarak geçtiğimiz aylarda bir markanın reklam yüzü olarak izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, dönüşüyle adından söz ettirmeyi başardı.

Evlilik, boşanma ve sektörden uzak geçen yıllar

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen Boluğur, 2017’de boşanmıştı. Bu sürecin ardından hem sosyal çevresinden hem de televizyon projelerinden uzaklaşarak kendi dünyasına çekilmişti.

Kariyerine ara veren oyuncu, uzun süre magazin gündeminde daha çok özel hayatı ve radikal değişimleriyle yer aldı.

Siyah saçlarından vaz geçti

Yıllardır simsiyah saçlarıyla hafızalara kazınan Merve Boluğur, bu kez bambaşka bir imajla gündeme geldi. Saçlarını kızıl-turuncu tonlara boyatan oyuncu, keskin değişimiyle herkesi şaşırttı.

Sosyal medyanın gözde isimlerinden

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu, sosyal medyada attığı her adımla olay yaratıyor.

Değişken ruh halleri, dikkat çeken açıklamaları ve tarzıyla öne çıkan Merve Boluğur, hayranlarının karşısına yıllar sonra farklı bir tarz ve enerjiyle çıktı.