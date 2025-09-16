Son Mühür- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil (68), uzun süredir bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan (26) ile 28 Ağustos’ta Yeniköy’deki evinde nikah masasına oturdu. Çiftin nikâhına Erbil’in çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi Erbil ile yakın dostları katıldı.

Nikah sonrası canlı yayın açmıştı

Nikâhın ertesi sabahı Mehmet Ali Erbil, sosyal medya platformu TikTok üzerinden canlı yayın açtı. Erbil’in, izleyicilerden takı yerine para göndermelerini istemesi sosyal medyada gündem oldu.

Yaş farklı çok konuşuldu

Çift arasındaki 42 yaş farkı, nikah sonrası magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Erbil’in bu evliliği özellikle sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, gözler eski eşi Nergis Kumbasar’a çevrildi.

Nergis Kumbasar’dan sert tepki

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Nergis Kumbasar’a gazeteciler tarafından Mehmet Ali Erbil’in evliliği soruldu. Kumbasar, sorunun tamamlanmasına izin vermeden, “Hiç o konulara girmiyoruz. Teşekkürler. Bu onun hayatı. Mutluluklar diledim tabii ki” diyerek hızlıca uzaklaştı.

“Düğüne katılmadınız”

Muhabirlerin “Sizi düğünde göremedik” sorusuna da sert bir bakışla karşılık veren Kumbasar, herhangi bir açıklama yapmadan yoluna devam etti.