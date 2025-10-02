TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Siyah-beyazlı ekip, ilk 4 haftada 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak sadece 1 puanda kaldı.

Taraftarın büyük hayal kırıklığı yaşadığı bu süreçte İzmir temsilcisi, cumartesi günü Manisa’da oynanacak Bornova 1877 karşılaşmasında şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor.

Tarih tekerrür mü edecek?

Altay, son olarak 2022-23 sezonunda ilk 4 maçta galibiyet yüzü görememiş ve 1 puan toplayabilmişti.

O dönemde 5’inci haftada Bodrum FK’yı 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaşmıştı. Siyah-beyazlılar bu hafta da Bornova temsilcisini mağlup ederek benzer bir çıkış yapmak istiyor.

22 yıllık kötü başlangıç ihtimali

İzmir ekibinin tarihinde dikkat çeken bir diğer örnek 2003-04 sezonunda yaşandı. Altay, o dönemde ilk 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak sezona kötü bir giriş yapmıştı.

Siyah-beyazlılar, Bornova 1877 karşısında da kazanamazsa 22 yıl sonra ilk 5 maçta galibiyet alamamış olacak.

Üst üste düşüşlerin yarattığı baskı

Son iki sezonda önce 1. Lig, ardından 2. Lig’den küme düşen Altay, bu yıl 3. Lig’de mücadele ediyor. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen İzmir temsilcisi, zorlu şartlar altında sahada var olmaya çalışıyor.

Yönetim ve teknik heyet, alınacak galibiyetlerle takımın moralini yükseltmeyi ve düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

Bornova 1877 maçı kritik eşik

Cumartesi günü oynanacak Bornova 1877 karşılaşması, Altay için adeta kırılma noktası olarak görülüyor. Hem moral bulmak hem de kötü gidişata dur demek isteyen siyah-beyazlı ekip, sahadan 3 puanla ayrılarak taraftarına umut aşılamayı planlıyor.