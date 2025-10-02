Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Çim Alan Tesisi ve Yönetimi ile Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı öğrencileri, Saha Uygulamaları dersi kapsamında teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdü. Bayındır MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Salman koordinasyonunda, Öğr. Gör. Dr. Aydın Peçen ve Öğr. Gör. Dr. Ertuğrul Balekoğlu rehberliğinde gerçekleştirilen uygulamada öğrenciler, Ege Üniversitesi 20 Mayıs Stadyumu’nun çimlerine ve tribünlerine bakım yaparak önemli bir deneyim kazandı.

Türkiye’de ilk program

Çim Alan Tesisi Bölümü’nün Türkiye’de alanında açılan ilk program olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ali Salman, öğrencilerin tohum ekiminden saha bakımına kadar gübreleme, sulama, biçim ve hasat gibi birçok konuda uygulamalı eğitim aldığını belirtti. Salman, “Mezunlarımız, ülkemizin önde gelen kulüplerinde staj yapma imkânı buluyor ve doğrudan iş hayatına atılabiliyor. Bu yıl ilk kez 2025-2026 akademik yılı için 3+1 eğitim modeline geçtik. Öğrenciler üç dönemi okulda, bir dönemi ise sektörde tamamlayacak. Böylece mezun olduklarında iş hayatına daha hazır olacaklar” dedi.

Futbol sahalarında en büyük sorun: Kullanım yoğunluğu

Saha bakımında karşılaşılan zorluklara değinen Salman, “Futbol sahalarının en büyük sıkıntısı yoğun kullanım. Büyük kulüpler, ana sahalarını iki haftada bir kullanıyor ve bakım için yeterli süre kalıyor. Ancak bizde saha sayısının az olması nedeniyle öğrenciler, akademisyenler ve dışarıdan gelenler aynı alanı kullanıyor. Bu da bakım işlerini zorlaştırıyor. Üniversitemizde kullanılan bermuda çimi, dayanıklı bir tür olsa da kış aylarında ara ekim döneminde saha yoğunluğu zemine ciddi zarar veriyor. Bu nedenle sık sık gübreleme, sulama ve bakım işlemlerine ihtiyaç duyuluyor” diye konuştu.

Öğrenciler için hem deneyim hem istihdam

Tribünlerdeki kokpitlerde yapılan sosyal sorumluluk çalışmalarına da değinen Salman, “Yüzeyler güneşe maruz kaldıkça parlaklıklarını kaybediyor. Yenilemek maliyetli olduğundan öğrencilerimizle pürmüzle ince yakma işlemi yapıyoruz. Böylece yüzeyler estetik bir görünüme kavuşuyor. Her yıl öğrencilerimizle bu uygulamayı tekrarlıyoruz. Ayrıca mezun ettiğimiz öğrenciler iş bulma konusunda sıkıntı yaşamıyor. Hatta sektörde yeterli sayıda eleman bulmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.