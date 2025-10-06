Yeni sezona teknik direktör Ramazan Kurşunlu yönetiminde başlayan Altay, ilk üç maçında yalnızca 1 puan toplayabildi.

Siyah-beyazlılar bu süreçte 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak kötü bir grafik çizdi. Alınan sonuçların ardından 44 yaşındaki çalıştırıcı görevinden istifa etti.

Yusuf Şimşek yeniden Altay’ın başında

Kurşunlu’nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğuna, daha önce kulüpte görev yapan Yusuf Şimşek getirildi.

50 yaşındaki deneyimli teknik adam, takımının başındaki ilk maçına Eskişehirspor karşısında çıktı.

İzmir temsilcisi, taraftarı önünde oynadığı bu mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru 2-2’ye getirmeyi başardı; ancak son dakikada yediği golle sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

İzmir derbisinde yine puan kaybı

Şimşek yönetimindeki ikinci sınavına Bornova 1877 karşısında çıkan Altay, İzmir derbisinde 1-1’lik beraberlikle yetindi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, 5 haftada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Taraftar sabırsız, hedef Söke 1970 maçı

Altay camiasında gözler şimdi 11 Ekim Cumartesi günü oynanacak Söke 1970 karşılaşmasına çevrildi. İzmir ekibi, kendi sahasında oynayacağı bu mücadelede sezonun ilk 3 puanını alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Yusuf Şimşek’in, hafta boyunca oyuncularını bu maça özel olarak hazırlayacağı ve motivasyonu yüksek tutacağı öğrenildi.