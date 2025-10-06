Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın çöp tesisi için Menemen Çaltı’yı adres göstermesi, bölge halkının tepkisini büyüttü. Menemen Dayanışması’na katılan muhtarlar, kurulması planlanan tesisin yalnızca Menemen’i değil, tüm Batı Anadolu’yu olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Çaltı Muhtarı Veli Katlanç, “Büyükşehir gelir de kamyonunu, kepçesini, çöpünü koyarsa bir direnişle karşılaşacağını bilsin” dedi.

Tarımın kalbinde endişe

Ege’nin en verimli tarım alanlarından biri olan Menemen Ovası, 220 bin dekarlık üretim kapasitesiyle bölgenin sebze ve meyve deposu konumunda. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çaltı Mahallesi’ne çöp tesisi yapma planı hem çiftçileri hem köy muhtarlarını ayağa kaldırdı. İlan panolarına “Menemen çöp değil, bereket kokar” afişleri asıldı, köylerde dayanışma çağrıları yapıldı.

“Batı Anadolu etkilenir”

Çaltı Mahallesi Muhtarı Veli Katlanç, “Ürünlerin yüzde 85’i Menemen Ovası’nda yetişiyor. Bu çöpten sadece Çaltı ya da Menemen değil, Batı Anadolu’nun 10 ili etkilenecek. Türkiye’nin dört bir yanından jeoloji uzmanlarını getirelim, baksınlar kim haklı? Bu topraklara çöp tesisi yapılırsa, üretim de yaşam da biter. Büyükşehir kamyonunu getirirse, karşısında direniş bulur” ifadelerini kullandı.

“Yer yanlış seçildi”

Yayla Mahallesi Muhtarı Kazım Yorulmaz, “Bu topraklar 12 ay üretim yapıyor, bir karış bile boş değil. İnsan eksen insan yetişir. Çöp tesisi ihtiyaç olabilir ama yeri burası olmamalı. Bilim insanlarına, çevrecilere danışsınlar” dedi.

“Asırlık köylerimiz yok olacak”

Bağcılar Mahallesi Muhtarı Önder Çelik, “Çöp tesisi kurulursa üzüm yetişmez, zeytin kurur, hayvan otlamaz. O zaman hepimiz köylerimizi terk etmek zorunda kalırız. Göktepe, Ayvacık, Bağcılar, Karaorman, Çaltı — hepsi Yörük köyü. Asırlardır bu topraklardayız, gitmeye niyetimiz yok” dedi.

“Kokudan yaşanmaz hale gelir”

Merkez Mahallesi Muhtarı Cevdet Dinç, “Bu tesis kurulursa köyde ne insan kalır ne hayvan. Buralar 12 ay tarım yapılan bereketli topraklar. Bilim insanları gelsin, araştırsın; böyle bir tesis uygun mudur? Emiralem ve Menemen kokudan yaşanmaz hale gelir” diye konuştu.