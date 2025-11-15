Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, site yönetimi ve sakinler arasında yaşanan aidat anlaşmazlıklarının çözümüne yönelik çalışmaları açıkladı. Kurum, yönetim firmalarının denetim mekanizmalarıyla takip edileceğini belirtti.

Adıyaman'da katıldığı A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Kurum, "Bu firmaların yeterlilikleri doğrultusunda çeşitli yükümlülükleri olacak. Hem mali hem teknik denetimlerini gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda denetimleri yapabiliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Kurum, mevcut kat mülkiyeti kanununda bazı boşluklar olduğunu vurgulayarak, "Aidatlar enflasyonun üzerinde artırılamayacak. Haksız kazanç sağlayan uygulamaları önleyeceğiz. Genel kurul kararları ve yönetim firmalarının denetimiyle vatandaşlarımızın mağduriyetini ortadan kaldıracağız" dedi.

Sındırgı’daki deprem sonrası çalışmalar

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremlerin ardından bölgede kapsamlı incelemeler yapıldığını aktaran Kurum, 22 bin 600 binanın denetlendiğini söyledi. Kurum, ağır ve orta hasarlı binaların tespit edilip boşaltıldığını, ikinci depremde de riskli binalardan birinin yıkıldığını belirtti.

Bölgede başlatılan konut inşaatlarının 542’den 862’ye yükseldiğini açıklayan Kurum, çalışmaların eş zamanlı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Gebze’de riskli binalara dönüşüm çalışması

Gebze’de çökme riski bulunan binalara ilişkin de açıklama yapan Kurum, 6 bin binanın incelendiğini ve 24 binanın boşaltıldığını söyledi. Tespitlerde, 21 binanın riskli olduğu belirlendi.

Kurum, "Bu binalarda kentsel dönüşüm projesi planlıyoruz. Riskli binalarda vatandaşlarımızı mağdur etmeden taşınma ve kira yardımı sağlayacağız. Amacımız, kimsenin zarar görmemesi" dedi.