Son Mühür- Fahiş aidat artışları ve site yönetimlerinde yaşanan usulsüzlük iddiaları üzerine kapsamlı bir mevzuat değişikliği hazırlanıyor. Torba kanun teklifi kapsamında ele alınan düzenlemelerin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.

Aidat artışlarına üst sınır

Hazırlanan düzenlemeye göre, site ve apartman yöneticileri yıl başında aidatlara yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar zam yapabilecek. Bu oran dışında bir artış yapılması halinde, yeni aidat tutarının geçerli olabilmesi için üç ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.

Mevcut uygulama değişiyor

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun mevcut hükümlerinde, aidat belirleme yetkisi yönetim kuruluna bırakılmış, ancak artış oranlarına ilişkin bir sınır öngörülmemişti. Yönetim tarafından belirlenen aidat, site sakinlerine bildirildikten sonra yedi gün içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşiyordu. Yeni düzenleme ile bu uygulamanın sona erdirilmesi hedefleniyor.

Karar alma sürecinde çoğunluk şartı

Yeni sistemde aidat gibi mali kararların alınabilmesi için kat malikleri kurulunda çoğunluk şartı getiriliyor. İlk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1’inin katılımı aranacak. Bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda katılanların salt çoğunluğu ile alınan karar geçerli olacak.

Yönetim planı değişiklikleri kolaylaştırılıyor

Toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesine ilişkin çoğunluk şartı da yeniden düzenleniyor. Mevcut durumda temsilciler kurulunda aranan beşte dört çoğunluk koşulu, üçte ikiye düşürülecek. Bu adım ile site yönetimlerinde karar alma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Site yönetim şirketlerine Bakanlık denetimi

“Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı” ile site yönetim hizmeti sunan şirketler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetimine alınacak. Şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek, kayıt altına alınacak ve yetkilendirilecek denetçiler tarafından yılda en az bir kez denetlenecek.

Ayrıca temsilciler, tesis yöneticileri ve denetçilerin belirli aralıklarla eğitimlere katılması zorunlu hale getirilecek.

Yüksek artışlara ne olacak?

Düzenleme, ev sahibi veya kiracı ayrımı yapılmaksızın tüm site sakinlerini kapsayacak. Aidatları yüksek oranlarda artırılan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise uygulamanın başlangıç tarihi geliyor. Uzmanlar, detayların yasanın Meclis’ten geçmesiyle netleşeceğini, ancak geriye dönük uygulamanın sınırlı olabileceğini belirtiyor. Kurulması planlanan danışma kurulunun, kamuoyundan gelecek talepler doğrultusunda geçerlilik tarihine ilişkin karar alabileceği ifade ediliyor.