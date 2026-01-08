Son Mühür - Annesi Layla Turner-Scott’ın paylaştığı 18 aylık sohbet kayıtlarına göre, yapay zekâ sistemi genci çeşitli maddeleri karıştırmaya yönlendirdi ve bu işlemlerin “güvenli” olduğu yönünde ifadeler kullandı. Telegraph’ın haberine göre Nelson’ın sohbet geçmişi, ChatGPT’nin madde kullanımı konusunda son derece tehlikeli önerilerde bulunduğunu ortaya koyuyor.

Sam Nelson, 31 Mayıs’ta annesi tarafından yatak odasında hayatını kaybetmiş halde bulundu. İki hafta sonra açıklanan toksikoloji raporunda, ölümün alkol, Xanax ve kratomun ölümcül birleşiminden kaynaklandığı belirlendi. Söz konusu karışımın merkezi sinir sistemini aşırı şekilde baskılayarak solunumun durmasına, yani asfiksiye neden olduğu tespit edildi.

''Trajik bir durum''