Almanya, 12 Ekim 2025’ten itibaren Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi’ni (EES) kademeli olarak devreye alacak. Sistem, pasaport damgalama uygulamasını sona erdirerek yolcuların biyometrik verilerini dijital ortamda kaydedecek.

Almanya İçişleri Bakanlığı, sınır kontrollerinde biyometrik sistemin uygulanacağını açıkladı. Buna göre Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 12 Ekim 2025’ten itibaren kademeli olarak hayata geçirilecek. Sistem ilk olarak Düsseldorf Havalimanı’nda devreye alınacak, ardından Frankfurt ve Münih havalimanlarında kullanılmaya başlanacak. Daha sonra ülke genelindeki tüm havalimanlarında uygulanacağı bildirildi.

Pasaport damgalama sona erecek

EES ile birlikte pasaportlara damga basma uygulaması son bulacak. Üçüncü ülke vatandaşlarının giriş-çıkış bilgileri dijital olarak kaydedilecek. Schengen bölgesine kısa süreli giriş yapan yolcuların biyometrik verilerinin – dört parmak izi ve yüz görüntüsü – alınarak sisteme kaydedileceği açıklandı. Bu veriler, Avrupa’daki diğer bilgi sistemleri ve Interpol kayıtlarıyla karşılaştırılacak.

Güvenlik ve hız hedefleniyor

Sistemin sınır güvenliğini artırmak, kimlik sahtekârlığını önlemek, izin verilen kalış sürelerini daha kolay takip etmek ve uzun vadede sınır geçişlerini hızlandırmak amacıyla uygulanacağı kaydedildi. Almanya İçişleri Bakanlığı, sistemin AB vatandaşlarını etkilemeyeceğini de vurguladı.

Avrupa Birliği Komisyonu ise EES’nin en geç 9 Nisan 2026’ya kadar tüm Schengen bölgesinde faaliyete geçirilmesini planlıyor.