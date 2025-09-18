Son Mühür - İspanya’da Gazze’de soykırım yapan İsrail’e yönelik tepkiler her geçen gün artıyor. Başbakan Pedro Sanchez, Ukrayna işgali nedeniyle Rusya’ya uygulanan uluslararası spor yaptırımlarının, Gazze’de soykırım gerçekleştiren İsrail için de uygulanmasını talep etti. Sanchez, "Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı." ifadelerini kullandı.

Spor organizatörleri, "İsrail'in uluslararası müsabakalara katılmaya devam etmesinin etik olup olmadığını değerlendirmeye. Rusya Ukrayna'nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze'nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi? Bizim İspanya hükümeti olarak tavrımız net ve bu, vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından paylaşılıyor." ifadesini kullandı.

FIFA'ya rest

İspanya Başbakanı, FIFA’ya uyarıda bulunarak, İsrail’in 2026 Dünya Kupası’na (ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek) katılması durumunda, İspanya’nın turnuvaya katılmama kararı alabileceğini duyurdu.

İspanya Meclis Üyesi Patxi Lopez de şunları söyledi:

"İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması ve Eurovision'da yer almaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz? Fark nedir?"