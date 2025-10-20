Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam) ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kurul, şirketin daha önce verdiği taahhütlerin bazı maddelerine uymadığı gerekçesiyle 3 .15 milyar TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Şirketten KAP’a açıklama

Şişecam, karara ilişkin bilgilendirmeyi 20 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, cezanın 27 Ekim 2021 ve 8 Temmuz 2024 tarihli özel durum açıklamalarıyla bağlantılı olarak yürütülen soruşturmanın sonucu olduğu belirtildi.

Şirket, Rekabet Kurulu’nun değerlendirmesinde, daha önce Kurul’a sunulan taahhütlerin bazı hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle bu cezanın kesildiğini aktardı.

Erken ödeme indirimi gündemde

Şişecam, cezanın erken ödeme indirimi kapsamında değerlendirileceğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, Rekabet Kurulu tarafından belirlenen ceza tutarının %25 indirimli olarak 2,36 milyar TL seviyesinde ödenmesinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu durum, şirketin yasal sürece paralel olarak ödeme planı üzerinde çalıştığını gösteriyor.

“Tüm yasal haklarımızı saklı tutuyoruz”

Şişecam, karara ilişkin hukuki itiraz ve savunma süreçlerinin başlatılacağını bildirdi. Şirketin KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Rekabet Kurulu’nun aldığı karara ilişkin olarak tüm yasal haklarımızı saklı tutuyoruz. Kararın iptali için gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır.”