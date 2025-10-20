Son Mühür / Merve Turan - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, yurt dışı üretici fiyatları aylık bazda yüzde 2,01 artarken, yıllık bazda ise yüzde 27,71 artış gösterdi.

Yıllık artışta sanayi sektörleri

Sanayinin alt sektörlerinde yıllık bazda öne çıkan artışlar şu şekilde gerçekleşti: Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar yüzde 27,06 yükseldi, imalat sektöründe ise yüzde 27,72 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarında yıllık değişimler ise şöyle oldu: Ara mallarında yüzde 24,54, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,50, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,45, enerji sektöründe yüzde 22,76 ve sermaye mallarında yüzde 26,91 artış görüldü.

Aylık bazda fiyat hareketleri

Aylık bazda sanayi sektörlerindeki fiyat değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,49, imalatta yüzde 2,01 olarak kaydedildi.

Ana sanayi gruplarında aylık değişimler ise ara mallarında yüzde 1,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,41, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,75, enerjide yüzde 3,39 ve sermaye mallarında yüzde 1,26 olarak gerçekleşti.