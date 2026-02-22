Ege Üniversitesi kampüsünde 2015 yılında meydana gelen müessif olaylarda hayatını kaybeden ülkücü gençlik lideri Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vefatının 11. yıl dönümünde İzmir’de düzenlenen törenle yad edildi. Sevenlerinin ve davasına gönül verenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen anma programında, Çakıroğlu’nun aziz hatırası dualarla yaşatıldı.

Pınarbaşı Mezarlığı’nda duygu dolu anma

Bornova ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mezarlığı’ndaki kabristan ziyaretinde, hüzün ve gurur bir aradaydı. Törene katılanlar arasında Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erdem ve babası Fuat Mahir Çakıroğlu’nun yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç da hazır bulundu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma merasimi, merhumun kabrine bırakılan çiçekler ve edilen toplu dualarla devam etti. Katılımcılar, genç yaşta hayata gözlerini yuman tarih bölümü öğrencisinin mezarı başında uzun süre nöbet tuttu.

“Bayrağımızı indiremeyecek, ezanımızı dindiremeyecekler”

Dua sonrası kalabalığa seslenen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, şehitlik mertebesinin Türk-İslam kültüründeki kutsiyetine dikkat çekti. Milliyetçi ve ülkücü hareketin, vatanın bölünmez bütünlüğü yolunda her zaman en ön safta yer aldığını belirten Yıldırım, “Türklüğün ve İslam’ın bekasını hedef alanlar, emniyet güçlerimizden sonra her zaman bu hareketin evlatlarını hedef seçmişlerdir. Ancak unutulmamalıdır ki; bizler burada olduğumuz sürece bu topraklar üzerindeki kutsallarımıza el uzatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Yıldırım, Çakıroğlu’nun bir sembol olduğunu vurgulayarak, “Bir ölürüz ama bin diriliriz; yarınların Fıratlarını yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Kanlı olayın ardındaki 11 yıllık hukuk mücadelesi

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisi olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015 tarihinde karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan kavgada ağır yaralanmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın hemen ardından başlatılan adli süreçte, cinayetin faili olarak saptanan Nurullah Semo, "devletin birliğini bozmak" ve "kasten adam öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yıllar süren yargılama safahatı, adaletin tecellisi noktasında kararlılıkla sürdürüldü.

İkinci fail hakkındaki karar kesinleşti

Cinayetle bağlantılı olduğu tespit edilen ve Nurullah Semo ile iştirak halinde hareket ettiği öne sürülen Cihat Babatonguz hakkındaki dava ise yakın dönemde sonuçlandı. İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Ocak 2023’te verdiği hükümle Babatonguz’u "terör örgütü faaliyeti kapsamında kasten öldürme" ve "ülke bütünlüğünü hedef alma" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Ayrıca terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıl ek hapis cezası alan Babatonguz hakkındaki bu karar, istinaf mahkemesi tarafından da hukuka uygun bulunarak onandı. Adli süreçteki bu kararlar, Çakıroğlu ailesi ve camia için adaletin tecellisi adına önemli bir eşik olarak kaydedildi.