Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının manevi ikliminde toplumun farklı kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen anlamlı bir organizasyonda, toprağı alın teriyle harmanlayan çiftçilerle iftar sofrasında bir araya gelen Erdoğan, tarım sektörünün Türkiye için taşıdığı stratejik önemi bir kez daha vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, üretim ordusunun temsilcilerine seslenen Cumhurbaşkanı, çiftçilerin emeğinin milli ekonominin temel taşı olduğunu ifade etti.

Ramazan’ın bereketinde Gazze için dua

İftarın ardından yaptığı konuşmasına, organizasyonu düzenleyen Bakanlık kadrosuna teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan-ı Şerif’in tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi. Bu mübarek ayın birleştirici gücüne değinen Erdoğan, tutulan oruçların ve edilen duaların dünya üzerindeki tüm Müslümanların birliğine katkı sağlamasını temenni etti. Özellikle işgal ve zulüm altındaki Gazzeli kardeşlerimizin içinde bulunduğu zor durumdan bir an önce kurtulması için Cenab-ı Allah’a niyazda bulunan Cumhurbaşkanı, manevi iklimin huzurunu paylaştı.

"86 milyon vatandaşımız ve 62 milyon turist size emanet"

Konuşmasının devamında Türk çiftçisinin omuzlarındaki büyük sorumluluğa dikkat çeken Erdoğan, üretimin her aşamasında büyük bir özveriyle çalışan tüm çiftçilere şükranlarını sundu. Türkiye’nin sadece 86 milyonluk yerleşik nüfusunu değil, aynı zamanda ülkeyi ziyaret eden 62 milyon turistin gıda ihtiyacını da çiftçilerin karşıladığını hatırlattı. İnsanlık tarihi kadar kadim bir mesleği büyük bir sadakatle icra eden çiftçiler için "Allah yokluğunuzu göstermesin" ifadesini kullanan Erdoğan, toprağı işleyerek kalkınmaya destek veren her bir üreticinin devlet nezdindeki yerinin eşsiz olduğunu belirtti.

15 Temmuz’un kahraman çiftçileri ve milli irade

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin sadece ekonomik kalkınmada değil, vatan savunmasında da en ön safta yer aldığını hatırlatarak duygusal bir hatırlatma yaptı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında meydanlara ilk çıkanlar ve vatanını korumak adına gövdesini siper edenler arasında çiftçilerin ağırlıklı olduğunu vurguladı. "Daima çiftçimizin yanındayız" diyen Erdoğan, milli iradeye sahip çıkan bu vefalı kitlenin her zaman en büyük destekçisi olduklarını ve olacaklarını altını çizerek ifade etti.

Tarım desteklerinde rekor rakamlar açıklandı

Tarım politikalarında üreticiyi hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ve seçim meydanlarında verilen her sözü tutmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Erdoğan, önümüzdeki yıllara dair dev bütçeleri müjdeledi. Güçlü bir Türkiye inşa etmenin ancak güçlü bir tarım sektörüyle mümkün olabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, 2025 yılı için planlanan tarımsal destek tutarının 706 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Bu desteğin artarak devam edeceğini müjdeleyen Erdoğan, 2026 yılı bütçesinde tarımsal üretim ve çiftçiyi desteklemek adına ayrılan rakamın ise 939 milyar lira olarak belirlendiğini duyurdu.

"Tarım bitti" iddialarına verilerle yanıt

Konuşmasında muhalefetin tarım politikalarına yönelik eleştirilerine de sert yanıtlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarımsal üretimde gerilediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Erdoğan, "Muhalefetin ağzına pelesenk ettiği 'Türkiye'de tarım bitti' iddiasını sadece sektörün yerel gerçekleri değil, tarafsız uluslararası kuruluşlar da verileriyle yalanlıyor" şeklinde konuştu. Türkiye'nin küresel gıda krizlerinin yaşandığı bir dönemde üretim kapasitesini koruduğunu ve dünya devleriyle yarıştığını vurguladı.

Türkiye hayvancılıkta Avrupa'nın zirvesinde

Türkiye'nin hayvansal üretimde elde ettiği başarıları rakamlarla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin bu alandaki stratejik üstünlüğünü gözler önüne serdi. Erdoğan, "Bugün sığır eti üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alırken, Avrupa genelinde ise birinci sıradayız. Tavuk eti üretiminde de küresel ölçekte ilk 10’daki yerimizi koruyor, Avrupa’da ise ikinci sırada bulunuyoruz" diyerek hayvancılık sektöründeki ivmenin devam edeceğinin altını çizdi. Bu başarıların tesadüf olmadığını, planlı yatırımların bir sonucu olduğunu ifade etti.

Üreticiye 1 Trilyon liralık destek

Cumhurbaşkanı, çiftçilerin maliyet yükünü hafifletmek ve üretim iştahını artırmak amacıyla önümüzdeki yılların bütçe planlamasını da paylaştı. 2025 yılı için belirlenen 706 milyar liralık desteğin ardından, 2026 yılı için ayrılan kaynağın Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşacağını müjdeledi. Erdoğan, "2026 yılı için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam tam 939 milyar liradır. Neredeyse 1 trilyon liraya varan bu devasa kaynakla üreticimizi her alanda destekleyecek, toprağımızın bereketini artıracağız" dedi.

81 milyar lira 6 Mart’ta hesaplara yatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin merakla beklediği ödeme takvimine ilişkin takvimi resmen ilan etti. Mart ayı itibarıyla büyük bir nakit akışının başlayacağını belirten Erdoğan, "6 Mart'tan itibaren başlamak üzere, bir ay içerisinde toplamda 81 milyar liralık destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Bu kaynak, üreticimize can suyu olacak, toprağın bereketini artıracaktır" dedi. Ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, kuraklığa dayanıklı ve besin değeri yüksek "tuz çalısı" bitkisinin meralara ulaştırılacağını ve 14 bölgede faaliyete geçen organize tarım bölgelerine bu yıl 5 yeni bölgenin daha ekleneceğini duyurdu.

Küçükbaş hayvancılıkta tarihi destek: Yılda 180 bin lira

Hayvancılık sektörüne nefes aldıracak dev bir paketi de açıklayan Erdoğan, özellikle küçükbaş hayvan yetiştiricileri için radikal teşvikleri devreye aldıklarını söyledi. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine aylık 15 bin, yıllık ise toplam 180 bin lira tutarında bakım ve besleme desteği verileceğini belirten Cumhurbaşkanı, devletin bu maliyeti tamamen üstleneceğini vurguladı. Üreticilerin Ziraat Bankası aracılığıyla faizsiz krediye erişebileceğini hatırlatan Erdoğan, bu kredilerin 2 yıl geri ödemesiz ve toplam 7 yıl vade imkanıyla sunulacağını, ayrıca hayvan sigortalarının ilk yılının devlet tarafından karşılanacağını müjdeledi.

Genç ve kadın üreticilere öncelik, 1 trilyonluk bütçe yolda

Tarım ve hayvancılık projelerinde özellikle kadınların ve gençlerin destekleneceğini ifade eden Erdoğan, ziraat, gıda mühendisliği ve veteriner hekimlik mezunu gençlere öncelik tanınacağını belirtti. Muhalefetin "tarım bitti" söylemlerini uluslararası raporların yalanladığını söyleyen Cumhurbaşkanı; Türkiye’nin sığır etinde Avrupa birincisi, tavuk etinde ise Avrupa ikincisi olduğunun altını çizdi. Destekleme bütçesinin 2025’te 706 milyar lira olacağını, 2026’da ise doğrudan ve dolaylı kalemlerle birlikte 939 milyar liraya, yani yaklaşık 1 trilyon liraya çıkarılacağını duyurarak üreticiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini yineledi.

