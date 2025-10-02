Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son dakika uyarısıyla ülkenin batı bölgelerinde bu akşam saatlerinden itibaren çok kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. 3 Ekim Cuma günü 01:00'de başlayıp 21:00'e kadar sürmesi beklenen olumsuz hava koşullarının, özellikle Kıyı Ege ve Marmara'nın batı illerinde sel, su baskını ve fırtına gibi ciddi sorunlara yol açabileceği bildirildi.

İzmir'de sel riski

Yağışın etkili olacağı ana bölgelerden biri olan Kıyı Ege'de, İzmir başta olmak üzere Aydın, Muğla ve Denizli'nin güney ve batı kesimlerinde yağış miktarının kuvvetli seviyede (21−60 kg/m2) olması bekleniyor. İzmir ve çevresindeki vatandaşların, ani sel, su baskını ve rüzgar kaynaklı olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması ve gerekli tedbirleri alması gerekiyor.

Muğla'da yağış metrekareye 100 kiloyu bulabilir

Uyarıya göre, en şiddetli yağışlar ise Muğla çevresinde görülecek. Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde yağışın şiddetli seviyelere (51−100 kg/m2) ulaşması tahmin ediliyor. Bu bölgelerdeki dere yatakları, kıyı kesimleri ve alçak bölgelerde yaşayanların son derece dikkatli olması gerekiyor.

Hortum ve doluya dikkat

Kuvvetli yağışlara ek olarak bölge genelinde güney yönlerden esecek olan fırtına da hayatı olumsuz etkileyecek. Saatte 40−60 km hızla esecek rüzgarın, yer yer hamlelerle 70 km'ye kadar çıkması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, fırtına ve yağışın getireceği sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde oluşabilecek hortum riskine karşı tüm vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmeleri ve çatılardan uçmalar gibi risklere karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.