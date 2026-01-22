Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki pazar yerlerinde yürütülen denetim çalışmaları kapsamında Şirinyer Pazar Yeri çevresinde uygulama gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen bildirimler ve saha tespitleri doğrultusunda yapılan denetimde; pazar sınırları dışında kurulan, yaya geçişini engelleyen ve kayıtlı esnafa karşı haksız rekabet oluşturan kaçak sergiler kaldırıldı.

Şirinyer pazar yeri çevresi mercek altına alındı

Ekipler, uyarılara rağmen faaliyetini sürdüren tezgâhlara müdahale etti, alanın boşaltılmasını ve temizlenmesini sağladı. Denetimlerde ayrıca ürün etiketleri, tartı aletleri ve çevre temizliği de kontrol edildi.

“Kamu düzenine aykırı uygulamalara izin verilmeyecek”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, pazar yerlerine yönelik uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Amacımız vatandaşlarımızın hijyenik, düzenli ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak. Kayıtlı esnafımızın hakkını korumak ve sokak aralarında oluşan düzensizliğin önüne geçmek için kaçak satışlara izin vermiyoruz. İlçemiz genelinde kamu düzenini bozacak kaldırım işgallerine ve görüntü kirliliğine karşı çalışmalarımız sürecek.”